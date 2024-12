Emiliano Aguilar ventiló hasta dónde llegó el distanciamiento de Pepe Aguilar... ¡increíble!

Pepe Aguilar desató las especulaciones luego de que se convirtiera en el gran ausente durante el debut de su hijo Emiliano en los escenarios, quien se presentó oficialmente como rapero y así acabó por confirmar que sus ambiciones son muy diferentes a las del intérprete de “Por mujeres como tú".

La participación de Emiliano en el Tattoo Music Fest 2024 contó con la asistencia de su mamá, de su novia y de su pequeña hija Aislinn; sin embargo... ¡de Pepe, ni sus luces! afortunadamente, el delicado tema fue abordado por el rapero y esto fue lo que comentó al respecto.

¿CÓMO VA LA RELACIÓN DE EMILIANO AGUILAR CON PEPE AGUILAR?

En entrevista para “Ventaneando” a propósito de su debut oficial como rapero, Emiliano Aguilar aseguró que no sintió la ausencia de Pepe Aguilar entre los asistentes ya que estuvo muy bien acompañado por las personas más importantes de su vida:

“Yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto (...) él no me ha venido a ver”

“Hoy me acompañó mi mamá, ahí andaba conmigo, estaba mi hija, mi novia, estaban todos ahí y fue una experiencia muy padre”, expresó el cantante al tiempo que aclaró que su relación con Pepe Aguilar mejoró mucho; sin embargo, todavía existe un asunto pendiente.

Emiliano sorprendió a más de una persona cuando reveló que, aunque su hija Ailinn nació hace dos años, Pepe todavía no se ha dado la oportunidad de conocer a su nieta personalmente debido a sus múltiples compromisos laborales.

“Yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver”, reveló el joven.

¿POR QUÉ SE ALEJARON EMILIANO AGUILAR Y PEPE AGUILAR?

Emiliano Aguilar, el primer hijo de Pepe Aguilar procreado durante su matrimonio con Carmen Treviño, se mantuvo alejado de los reflectores hasta el 2017, cuando fue detenido por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de personas; este escándalo originó que la relación que tenía con su papá sufriera una fractura muy seria.

Con el paso de los años, papá e hijo volvieron a hablarse aunque con ciertas intermitencias ya que Leonardo sí se quiso dedicar a la música, pero no al regional mexicano, género que se convirtió en el sello característico de los Aguilar; en lugar de ello, el joven optó por el rap y el estilo urbano.