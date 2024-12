¿Habrá multas por insultar a Ángela Aguilar? La supuesta amenaza de Pepe Aguilar que se hizo viral

Ángela Aguilar es una de las personalidades más polémicas del momento, un título que ostenta desde mayo pasado, cuando trascendieron las primeras versiones de su romance con Christian Nodal. Esta situación la ha expuesto a distintas situaciones incómodas, como los abucheos que recibió en un par de presentaciones, algo que ya no está dispuesta a aguantar y ya hasta tendría intenciones de tomar acciones contra quienes se burlen de ella.

La contundente acción que los Aguilar tomarían para defender a Ángela Aguilar de las críticas

En el marco de la reciente presentación de la familia de Pepe Aguilar en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, en redes sociales se divulgó un comunicado dirigido al público. Se trata de un mensaje en el que presuntamente los organizadores advertían de las consecuencias que tendrían los actos en contra de Ángela Aguilar.

“Al público en general. Con motivo de la presentación del señor Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, les informamos que toda persona que sea descubierta gritando, abucheando o aventando objetos a las artistas, serán sacados de las instalaciones”, se lee en este circular, que según se dijo, fue instruido directamente por Pepe Aguilar.

Hasta el momento no está confirmado que efectivamente, el intérprete de “Por mujeres como tú" sea el responsable de esta orden. Sin embargo, su filtración coincidió con la llamativa declaración que el también productor hizo sobre el escenario, cuando mientras cantaba con Christian Nodal, se burló de sus detractores. “Para que sigan creyendo todo lo que ven en las pinches redes sociales, eh. Síganle creyendo a esos cabrones”, apuntó el papá de Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar está dispuesto a todo por salvar el honor de Ángela Aguilar Getty

¿Qué otras cosas ha hecho Pepe Aguilar para proteger a su familia?

Esta no es la primera vez que se especula sobre los métodos que el patriarca de los Aguilar usa para cuidar a su hija. Hace apenas un par de semanas, explotó el escándalo sobre una aparente demanda contra Ryan Castro, todo por burlarse de la esposa de Christian Nodal en la canción “Fan de su relación”, con la que se mofó de los mensajes que la joven solía dejarle a Cazzu en el pasado.

Por lo que la posibilidad de que Pepe Aguilar esté dispuesto a tomar medidas legales hacia quienes no respeten a Ángela Aguilar no ha resultado tan descabellada para la audiencia. No así, hasta ahora sigue siendo una incógnita si realmente dio esta orden.