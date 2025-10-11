Suscríbete
El hermano de Aaron Mercury ya tiene padrino: quiere ser influencer y lo ayuda alguien de LCDF

Rodrigo comienza una nueva etapa; incluso se hizo un tratamiento para mejorar su piel

October 10, 2025 • 
Alejandro Flores
rodrigo mercury aaron.jpg

Comienza una nueva etapa

Rodrigo, el hermano de Aaron Mercury, tiene planes muy definidos para su futuro.

Mientras Aaron estuvo en La Casa de los Famosos, Rodrigo se convirtió en uno de los principales promotores del voto a su favor. No sólo organizó al fandom, también acudió a las galas del reality show para hacer la defensa de su hermano.
En redes sociales, además, se le vio muy activo replicando los mensajes que su hermano mandaba desde el interior de La Casa, como cuando no estuvo de acuerdo en que se mencionara a su mamá en una de las dinámicas.
Rodrigo mostró, en esas apariciones un talento natural similar al de Aaron Mercury y ahora piensa aprovecharlo.

“Arrancando nuevos proyectos con los mejores padrinos”, se lee en una publicación de su cuenta de Instagram en la que primero aparece solo pero enseguida sale su hermano Aaron de su lado izquierdo.

El habitante que apoya al hermano de Aaron Mercury y que cumple su promesa

Pero eso no es todo. Del lado derecho aparece Alexis Ayala, quien le da un espaldarazo a Rodrigo y su naciente carrera de influencer con los 64 mil seguidores que tiene en Instagram.

De esa forma, Alexis Ayala cumple una promesa que le hizo a Aaron dentro de La Casa: ayudarlo en todo lo que fuerza posible a ´le y a su familia para alcanzar sus sueños.
Por lo pronto, Rodrigo ya se hizo un tratamiento para mejorar el aspecto de su piel.

Aarón Mercury Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
