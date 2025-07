Carla Estrada habla del regreso de Adela Noriega: “El público lo pide y sé que ella también lo desea”

Hace 17 años que Adela Noriega desapareció de las pantallas. La última vez que el público la vio fue como Sofía Elizondo en Fuego en la sangre, una telenovela que cerró su ciclo como reina del rating. Desde entonces, se esfumó.

No hay entrevistas, no hay alfombras rojas, ni siquiera una fotografía tomada por un paparazzi. Hay rumores, muchos. Que vive en Miami, que se dedica a los bienes raíces, que está casada, que no lo está, que volverá... pero nada se confirma. Su figura permanece suspendida en un aura de misterio que, más que alejarla, la mitifica. Como si el silencio fuera su última gran estrategia de poder.

Adela Noriega, la mujer que supo tener a México entero frente al televisor, es hoy un fenómeno atemporal: no está presente, pero sigue siendo protagonista de conversaciones, de nostalgias, de anhelos. Y en el corazón de su historia como actriz, entre luces, sets y libretos, brilla un nombre que fue clave en su leyenda: Carla Estrada, su hada madrina televisiva.

Corría 1987 y Televisa apostaba por un nuevo concepto: una telenovela juvenil. Carla Estrada, entonces una joven productora con ideas frescas, recibió el proyecto Quinceañera casi de rebote, tras haber sido pensado para otros. Carla, con libertad absoluta para armar su elenco, convocó a dos chicas que cambiarían para siempre el rostro de las telenovelas: Thalía y Adela Noriega.

“Ella tenía 18 años cuando comenzamos a grabar, Thalía iba para 16 y ya la había visto en un personaje pequeñito en La pobre señorita Limantour, y ahí supe que tenía un potencial inmenso”, contó Estrada en una entrevista con TVyNovelas.

Desde el principio, Adela mostró lo que la caracterizaría durante toda su carrera: hermetismo, profesionalismo y una elegancia distante. “No es una persona abierta ni sociable”, dijo Carla. “Pero cuando te escoge, cuando decide que quiere estar contigo, es sensacional”. Ese fue el inicio de una colaboración que se convirtió en sinónimo de éxito: Quinceañera fue un fenómeno, y con ello, el nacimiento de una de las figuras más sólidas de la televisión mexicana.

“ELLA ES MUY RARA, MUY EXTRAÑA”

Adela trabajó con muchos productores, pero sus regresos más importantes siempre fueron de la mano de Carla Estrada. Cuando Noriega decidió alejarse del medio y trabajar en proyectos en Colombia y Estados Unidos, fue Estrada quien la trajo de vuelta en 1997 con María Isabel, una historia entrañable que marcó su regreso triunfal a Televisa.

“La convencí porque creíamos mutuamente una en la otra”, relató la productora. La dinámica entre ambas era tan cercana como profesional. Compartían comidas en el camper —atún con aguacate y galletas habaneras para Adela— y largas conversaciones. “Cuando trabajamos juntas, comemos diario, si hay fiesta, ella es la última en irse”, recordó Carla.

“Pero cuando se separa del medio, lo hace de verdad, por eso no he vuelto a saber de ella”.

Y es que Adela es, como bien dice Estrada, “muy rara, muy extraña”. Al terminar cada proyecto, desaparece sin dejar huella, sin escándalos, sin despedidas. Algunas veces, Carla logra noticias esporádicas por medio de la hermana de Adela o una llamada fugaz. Pero son excepciones. La diva, simplemente, se esfuma.

“EL PÚBLICO QUIERE QUE VOLVAMOS A TRABAJAR JUNTAS”

La relación entre Carla y Adela fue más allá de lo laboral. Fue complicidad, cuidado mutuo, una alquimia poco común en el competitivo mundo del espectáculo. Adela, tan celosa de su mundo, encontró en Carla un refugio, una aliada. Y Carla supo leerla, protegerla, entender sus tiempos y su manera de habitar el mundo. A pesar de los silencios, la admiración entre ambas sigue viva.

“Me gustaría que su regreso a la televisión sea conmigo. El público lo pide, quieren vernos juntas de nuevo. Y sé que ella también lo desea”, dice Estrada con una esperanza discreta.

Mientras tanto, los fans se aferran a la nostalgia, a los videos en YouTube, a los fragmentos de novelas que alguna vez reunieron a toda una familia frente al televisor. Porque Adela no sólo fue una actriz; fue una presencia, un estilo, una forma de hacer televisión que parece irremplazable. Hoy, cuando se habla de un posible regreso de Adela Noriega, el nombre de Carla Estrada siempre surge como la única capaz de lograrlo. Porque no es sólo una relación profesional; es una historia de confianza, de silencios respetados, de éxitos compartidos.

AMOR REAL: LA JOYA DE LA CORONA

Hablar de Adela Noriega es hablar de Amor real (2003), una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. Su Matilde Peñalver y Beristáin es recordada por su fuerza, sensibilidad y un vestuario majestuoso que incluyó 110 atuendos distintos.

Pero su participación en el proyecto no fue sencilla. “Era muy complicado que Adela pudiera hacer Amor real porque no tenía contrato con Televisa”, explicó Carla Estrada. “Tuve que negociar con los ejecutivos, me tardé mucho. Incluso empecé a grabar sin ella. A las semanas, por fin se cerró el contrato y se integró al reparto”.