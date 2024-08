El fuerte secreto de la hija de Sergio Andrade: ¿por qué no quiere ver a Gloria Trevi?

En la actualidad, Valentina de la Cuesta es una exitosa influencer que se esfuerza por mantenerse alejada del nombre de Sergio Andrade, su controvertido papá; es por ello que no habla mucho sobre él y prefiere mantenerse enfocada en sus propios proyectos.

Sin embargo, en el episodio más reciente del podcast de “La Jose” Valentina abrió su corazón y brindó algunos detalles íntimos acerca de cómo se lleva con Sergio Andrade y la fuerte opinión que tiene sobre él; de igual forma, reveló si estaría dispuesta a verse cara a cara con Gloria Trevi , ¡entérate!

¿QUÉ DIJO VALENTINA DE LA CUESTA SOBRE SERGIO ANDRADE Y GLORIA TREVI?

Durante su participación en el podcast La Jose Show, Valentina se sinceró y aceptó que enterarse de quién era su padre realmente significó un duro golpe para ella e, incluso, tuvo que acudir a terapia para aprender a lidiar con todas sus emociones ya que se dio cuenta de todas las acusaciones en contra de Sergio Andrade cuando ella tenía 20 años:

“Lamentablemente, cuando ya entendí todo ya estaba grande. Tenía 20"

“Sí fue como: ‘Güey, la peor cosa de la vida’, y así es como lo supe (…) lamentablemente, cuando ya entendí todo ya estaba grande. Tenía 20", reconoció la joven , quien reconoció que el proceso para digerir toda la información fue muy largo y difícil: “Tuve que trabajarlo años para poder vivir más tranquila”, expresó.

Ahora, Valentina de la Cuesta disfruta mucho su etapa como influencer y, aunque de vez en cuando surge el tema de Sergio Andrade y Gloria Trevi , ella se mantiene tranquila al respecto ya que el trabajo en redes, aceptó, la ha ayudado mucho: “No necesito más que mi talento y mis propios recursos que yo misma me he ganado”, expresó, contundente.

Sobre la posibilidad de encontrarse con Gloria Trevi, Valentina de la Cuesta no se mostró interesada en toparse con la cantante algún día, precisamente porque prefiere mantenerse alejada del tema: “Espero que eso jamás suceda. No, nunca he tenido contacto con ella”, aceptó.