La hija de Sergio Andrade reveló que rechazó a Drake Bell por un poderoso motivo que involucraba a su padre

Tras la reciente filtración de los rumores que apuntaban a la muerte de Sergio Andrade, su vida familiar nuevamente ha llamado la atención. Esto debido a que a pesar de que el exproductor ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, previamente se conocían detalles relacionados a la vida que construyó.

Uno de ellos serían sus hijos, como Valentina de la Cuesta, quien si bien siempre ha sido clara en decir que no mantiene ningún tipo de contacto con él, en ocasiones sigue saliendo a la conversación cuando se menciona el nombre de Andrade, justo como ha ocurrido estos días.

Fue así como se revivieron una serie de declaraciones en las que la joven relató haber conocido a Drake Bell, con quien prefirió no establecer ningún acercamiento debido a una firme razón, misma que atañía a su progenitor.

Así fue la vez que Valentina de la Cuesta ‘ignoró' a Drake Bell por culpa de Sergio Andrade

Esta narración de Valentina habría sido emitida a través de uno de sus perfiles en redes sociales, donde frecuentemente disfruta compartir anécdotas de su día a día. Esa ocasión, repasó el momento en que coincidió con Bell en una reunión, gracias a que aparentemente tenían amigos en común.

No obstante, debido a que ella no lo conocía formalmente, no se acercó a él desde un inicio, aunque se percató de que cruzaron miradas en varias ocasiones. Aún así, ella optó por no hacer siquiera el intento de hablarle, puesto que confesó, ocurrió en la temporada en la que Drake tenía acusaciones de abuso y aún no se aclaraba su situación.

La joven relató que conoció al músico en una fiesta Instagram

¿Cómo influyó su padre en esta elección?

Pese a que la versión de la hija de Sergio Andrade en ningún momento relaciona al exproductor con Drake Bell, hubo quienes llegaron a la conclusión de que simplemente tomó esta decisión debido a que no quería involucrarse en un tema que de cierta forma marcó su vida.

Y es que si bien nunca convivió con su progenitor, sería consciente de todos los señalamientos y juicios que hay en su contra por abuso y otras prácticas, de modo que eligió no formar parte de nada que estuviera mínimamente atravesado por el tema, incluso si se trataba solo de una breve plática con Bell.