La Casa de los Famosos resarce error con Abelito y le lleva a sus papás

Diego de Erice lo llamó “uno de los momentos más emotivos de la temporada”.

El teléfono del confesionario sonó y parecía que nadie quería contestarlo, quizá por el recuerdo de que la última vez había resultado en una confusión frustrante para Abelito.

Fue Mar la que finalmente corrió a contestar y del otro lado del teléfono estaba... Daniel Sosa otra vez. El comediante había llamado hace una semana para hablar con su amigo Guana pero como la moneda del destino la había ganado Abelito, entonces tuvo que hablar con él.

Esa experiencia la que dejó frustrado a Abelito porque él pensaba que al ganar la moneda, La Casa le daría el beneficio de hablar con sus padres.

¿Cómo fue el encuentro de Abelito con sus papás?

En esta ocasión, Daniel Sosa habló con Mar y le pidió que lo comunicara con Abelito. El influencer contestó el teléfono y tras un par de bromas, le pidió que fuera a la puerta del jardín.

Ahí sucedió lo que Abelito anhelaba desde hace 7 días: abrazar a sus padres: cargó a su papá, lloró con su mamá y luego los tres convivieron con todos los habitantes que restan en la Casa.

