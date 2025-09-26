Suscríbete
Famosos

La Casa de los Famosos resarce error con Abelito y le lleva a sus papás

Abelito finalmente tuvo su apapacho al corazón con la vista de don Abel y doña Cristina

September 25, 2025 • 
Alejandro Flores
papas de abelito.jpg

Los papas de Abelito en la Casa

ViX

Diego de Erice lo llamó “uno de los momentos más emotivos de la temporada”.

El teléfono del confesionario sonó y parecía que nadie quería contestarlo, quizá por el recuerdo de que la última vez había resultado en una confusión frustrante para Abelito.
Fue Mar la que finalmente corrió a contestar y del otro lado del teléfono estaba... Daniel Sosa otra vez. El comediante había llamado hace una semana para hablar con su amigo Guana pero como la moneda del destino la había ganado Abelito, entonces tuvo que hablar con él.

Esa experiencia la que dejó frustrado a Abelito porque él pensaba que al ganar la moneda, La Casa le daría el beneficio de hablar con sus padres.

¿Cómo fue el encuentro de Abelito con sus papás?

En esta ocasión, Daniel Sosa habló con Mar y le pidió que lo comunicara con Abelito. El influencer contestó el teléfono y tras un par de bromas, le pidió que fuera a la puerta del jardín.

Ahí sucedió lo que Abelito anhelaba desde hace 7 días: abrazar a sus padres: cargó a su papá, lloró con su mamá y luego los tres convivieron con todos los habitantes que restan en la Casa.

La Casa de los Famosos México Abelito No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
