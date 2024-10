El exnovio de Ángela Aguilar reveló que Christian Nodal lo buscó antes de casarse por un sorprendente motivo

El pasado sentimental de Ángela Aguilar con un músico mexicano es ampliamente conocido en el mundo del espectáculo, pues a pesar de que siempre procuró mantener en secreto esta relación, fue víctima de una filtración en la que quedó expuesto el idilio. Se trata del breve romance que tuvo con Gussy Lau, quien volvió a estar bajo los reflectores luego de que revelara que Christian Nodal se acercó a él antes de casarse con un propósito muy específico.

Gussy Lau y Christian Nodal se habrían reunido antes de la boda con Ángela Aguilar por una inesperada razón

Fue en 2021 cuando las redes estallaron cuando comenzaron a circular una serie de fotografías íntimas protagonizadas por Ángela Aguilar y Gussy Lau, quienes aparecían besándose. Y es que si bien esto podría ser de lo más normal, para ellos fue algo completamente imprevisto, ya que nunca antes habían hablado de ser pareja públicamente, además de que fueron criticados por la diferencia de edades, ya que la joven tenía 17 años y el artista 33.

A partir de ese momento, ambos quisieron dejar atrás el pasado, omitiendo dar declaraciones relacionadas con el otro. No obstante, esto recientemente cambió por parte de Gussy, quien durante una charla con diversos medios, confesó que Christian Nodal se acercó a él para hacerle una petición muy importante.

“Fíjate que el año pasado él me habló a mí, en febrero, para pedirme canciones para su disco. Tuvimos un acercamiento, pero pues ya no creo obviamente que me las vaya a grabar”, señaló el también compositor, dando a entender que dadas las circunstancias, ve muy poco factible que el sonorense lo siga contemplando para futuras colaboraciones.

Gussy Lau, el ex de Ángela Aguilar, reveló que pudo haber tenido una colaboración artística con Christian Nodal Instagram

El exnovio de Ángela Aguilar aseguró que está feliz por ella y su vida de casada

Sobre si en algún punto de su reunión mencionaron a la hija de Pepe Aguilar, Lau evitó dar detalles, sin embargo, según las fechas en las que esta junta se habría dado, aún no era un tema que los uniera de alguna forma, puesto que para ese entonces Nodal seguía con Cazzu.

Por otra parte, Gussy concluyó mencionando que el hecho de saber que Ángela es feliz en su nueva vida con Christian, es suficiente para que él también se alegre por la joven pareja, la cual está a punto de celebrar su tercer mes como marido y mujer.