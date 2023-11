Gussy Lau revela cómo transita el escándalo tras la filtración de sus fotos candentes con Ángela Aguilar

Uno de los escándalos más sonados de Ángela Aguilar

La diferencia de 15 años edad entre Ángela Aguilar y Gussy Lau fue uno de los factores por los que la familia de la cantante no aceptaba la relación; los fans, por su parte, tampoco la vieron con buenos ojos. Sin embargo, lo que desató la controversia fue cuando un amigo del compositor filtró una foto de la pareja dándose un candente beso.

René Humberto Lau Ibarra, verdadero nombre de Gussy Lau , aceptó que luego de la controversia todo cambió, sobre todo porque tiene un contrato vigente con Machin Récords, sello discográfico de Pepe Aguilar .

¿CÓMO VA LA CARRERA DE GUSSY LAU TRAS LA FILTRACIÓN DE SUS FOTOS ÍNTIMAS CON ÁNGELA AGUILAR?

Luego de que se desatara el escándalo por la filtración de las fotos íntimas, Pepe Aguilar estalló en furia y bloqueó la salida del más reciente disco de Gussy Lau, argumentando abuso de confianza.

“Básicamente me he enfocado en seguir trabajando, dejar que el tiempo pasara y todo se aclarara”

“Es su papá; yo también trato de ponerme en su lugar”, justificó Gussy en una entrevista exclusiva para TVyNovelas que puedes leer completa en la edición de esta semana.

De momento, Gussy Lau sólo está esperando a que termine el contrato con la discográfica de Pepe Aguilar para continuar con sus nuevos proyectos:

Al no estar enterado del romance entre Ángela y Gussy Lau, Pepe Aguilar entró en furia, bloqueó al compositor y no sacó su disco. En la foto, Leonardo Aguilar, con quien trabajó el compositor. Medios y Media/Getty Images

“Continúa el contrato con la familia Aguilar; vence, si no me equivoco, en mayo del año que viene. Básicamente me he enfocado en seguir trabajando, dejar que el tiempo pasara y todo se aclarara”, aseguró.

Por otro lado, el compositor aseguró que está enfocado en su futuro profesional, sin aferrarse al escándalo que estuvo resonando fuerte tanto en redes sociales como en medios de comunicación:

“Las cosas pasan por algo y no me quiero fijar en el pasado. Siento que, si sigues arrastrando eso, no avanzas, te pesa mucho la espalda; mejor agradecer lo que viene, y las personas que quieran trabajar conmigo, yo encantado”, concluyó el cantautor.