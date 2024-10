Aseguran que Pepe Aguilar le prohibió al exnovio de Ángela Aguilar que hablara sobre su relación

Desde el primer día en que decidieron hacer oficial su relación sentimental, el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado rodeado de fuertes polémicas. Esta vez, justo cuando el cantante tuvo que ser hospitalizado de urgencia, salió a la luz nueva información que los puso en el ojo del huracán y dio qué pensar respecto a lo que está pasando con sus respectivas familias.

El protagonista de este escándalo es Pepe Aguilar, quien en reiteradas ocasiones ha dejado claro que está dispuesto a todo con tal de defender a su hija. Por lo que en el afán de cuidarla de cualquier situación que pueda dañarla, habría tomado medidas drásticas para evitar que parte de su pasado se vuelva de dominio público, valiéndose de una fuerte prohibición que supuestamente le hizo al exnovio de Ángela Aguilar.

Revelan que Pepe Aguilar le prohibió a Josh Ball hablar de Ángela Aguilar

Luego de que el patriarca de la dinastía Aguilar fuera criticado por dedicarle una fuerte canción a su yerno, se mencionó otro aparente movimiento en falso. De acuerdo con información de Chisme No Like, hasta hace poco Josh Ball estaba dispuesto a dar declaraciones de lo que vivió con Ángela, pero repentinamente se retractó, lo que aseguran, se debería a que Pepe Aguilar le advirtió que no lo hiciera.

Hasta el momento, el cantante de “Por mujeres como tú" no ha reaccionado a estas fuertes especulaciones, pues únicamente se limitó a expresar su preocupación por la salud de Nodal.

¿Quién es el exnovio de Ángela Aguilar?

Pese a lo reservada que solía ser con su vida privada hasta antes de casarse con Christian Nodal, a inicios de 2024 se dio a conocer que Ángela mantenía un romance con Josh Ball, un jugador de futbol americano de Estados Unidos.

Josh Ball habría tenido un romance con Ángela Aguilar Getty

Cabe recordar que este noviazgo nunca se confirmó formalmente, sin embargo, ambos disfrutaban dejar pistas de su amorío en redes sociales, hasta que de un momento a otro cortaron cualquier tipo de interacción, lo que se cree ocurrió cuando la intérprete de “Mis amigas las flores” retomó su historia con el hombre que poco después se convertiría en su esposo.