Quién es la máscara: estos fueron los primeros dos eliminados de la nueva temporada

La espera terminó y finalmente regresó a la pantalla "¿Quién es la máscara?”, el misterio mejor guardado de la televisión. Durante el primer programa, serán dos personajes eliminados, es decir, aquellos que tendrán que despedirse de la contienda, revelando así su identidad ante el jurado y el público que trató de descifrar las pistas que fueron dejando durante su presentación.

Descubre al primer eliminado de "¿Quién es la máscara?”

En esta nueva temporada, en donde Anahí debutó como investigadora y junto a Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita descubrirán a los celebridades detrás de cada personaje, las sorpresas estarán a la orden del día. Para muestra, las dos expulsiones de la noche, las cuales pusieron en jaque a los jueces, pues les resultó complicado definir cuál de las simpáticas botargas tendría que decirle adiós al escenario.

Este fue el caso de “Tucán”, el primer eliminado de "¿Quién es la máscara?”, que a pesar de sus intentos por cautivar al panel, no demostró tener lo necesario para seguir en este ambicioso proyecto y tuvo que ponerle fin al misterio para que se supiera su identidad.

Cuando llegó el momento de que este concursante destapara su rostro, todo el foro quedó atónito al descubrir que se trataba nada más y nada menos que de Marta Sánchez, una de las cantantes españolas más reconocidas en la industria. El impacto no se detuvo ahí, pues para Omar Chaparro, el conductor del reality, resultó impresionante que solo Carlos Rivera y Anahí pudieron descifrarla como una apuesta fuerte.

Este fue el segundo eliminado de "¿Quién es la máscara?”

Después de la triste despedida de “Tucán”, interpretado por Marta Sánchez, llegó el momento de anunciar al segundo expulsado de "¿Quién es la máscara?”.

En esta ocasión, los comentarios no favorecieron a “Micrófono”, pues a pesar de su energía sobre el escenario, simplemente no consiguió superar a sus otros contrincantes. Este personaje fue interpretado por Marko Pérez, un popular comediante e influencer, cuya esencia no resultó suficiente para convencer a los investigadores de que tenía más que ofrecer.