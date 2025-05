El emotivo momento de la mamá de Alexander Acha en pleno concierto de Emmanuel: “Le veías el gozo en los ojitos”

El pasado domingo 11 de mayo, el programa Juego de Voces vivió uno de sus momentos más conmovedores durante el homenaje de la familia del cantante Emmanuel por el Día de las Madres. En este marco, la periodista Martha Figueroa recordó una emotiva anécdota que involucra a Mercedes Alemán, mamá de Alexander Acha, quien padece una enfermedad que ha ido mermando su salud los últimos años.

Durante la transmisión de su programa en YouTube, la comunicadora habló de la última vez que vio a Mercedes Alemán y cómo, a pesar de su frágil estado, no pierde oportunidad de apoyar a su esposo, Emmanuel, a quien mira con amor y admiración, sin importar las adversidades.

“A mí me tocó ver a Mercedes en el Auditorio Nacional. Fui al concierto de Emmanuel y Mijares, me invitó Mijares (...) fue en septiembre pasado y Mercedes estaba ahí, estaba en primera fila junto con un sacerdote y una señora, yo creo que era su ayuda”, dijo Martha Figueroa.

“La verdad es que si se veía débil, muy muy débil, pero es increíble, porque sí, en los ojitos todavía tenía esa chispita y me impresionó muchísimo cómo cuando Emmanuel empieza a cantar, creo que era ‘Toda la Vida’, ella hace un gesto para que la levanten y entonces las dos personas que están con ella la levantan y Emmanuel empieza a cantar y le veías el gozo en los ojitos”, añadió.

Martha Figueroa recordó a Mercedes Alemán como una mujer fuerte

La periodista, quien conoce a la familia Acha - Alemán desde hace muchos años, señaló que fue muy difícil ver a Mercedes en ese estado debilitado, ya que siempre se distinguió por ser una mujer fuerte, dinámica e involucrada en causas sociales.

“Fue un momento tremendo porque yo conocí a Mercedes como una mujer súper vital, activa, tiene una fundación ‘Hombre Naturaleza’ que ella preside, que buscan frenar, entre otras cosas, cambio climático y hacer todas las mejoras ecológicas que se puedan en el planeta y en México en particular. Ella tuvo que ver de joven mucho con las becas del Conacyt. O sea, es una chava inteligente, muy estudiada, una chava bien padre y siempre discreta, súper mamá y súper esposa y ahora tiene esta enfermedad que contaron ellos y que es terrible y veías las fotos y se te rompía el corazón”, narró.

También reconoció la fortaleza y profesionalismo de Emmanuel, quien, a pesar del durísimo momento por el que está atravesando, se ha entregado al 100% con su público.

“A veces no sabes qué es lo que trae atrás cada artista y a Emmanuel lo ves salir todos los domingos y la gente que lo ha visto en concierto desde hace un par de años lo ha visto salir como siempre, con esa energía, con ese ánimo y pues trae una carga fuertísima, durísima en el corazón por lo que le está pasando a su esposa Mercedes”, señaló.

Martha Figueroa habló de la enfermedad de Mercedes Alemán

Aunque la familia ha mencionado en varias ocasiones que la salud de Mercedes Alemán está en crisis, no han especificado cuál es su padecimiento, sin embargo, Martha Figueroa reveló que su enfermedad es parecida a la de la conductora de ‘Montse & Joe’.

“Es tremendo. Creo que es lo mismo, o muy parecido, a lo que tiene Yolanda Andrade”, dijo la periodista.

La comunicadora también recordó el emotivo homenaje que se vivió el domingo pasado y cómo la familia enfrenta con fe y amor y diagnóstico de Mercedes.

“Hubo un momento tremendo con la familia de Emmanuel (...) De pronto Alexander, en un evidente homenaje por el Día de las Madres, empieza a hablar de su mamá, Mercedes Alemán, y entonces cuenta que, desafortunadamente, Mercedes desde hace mucho tiempo está enferma”.

“Alexander tiene una forma muy poética de hablar, pero dijo una cosa tristísima, tan bonito, dijo: ‘hace mucho tiempo que nos la han ido arrebatando poquito a poquito, ya no puede caminar a nuestro lado, ya no puede darnos besos, ya no puede hablar con nosotros, pero sus ojos siguen siendo los mismos y ella sigue siendo la misma’”, añadió.

“Al final cuentan que Mercedes padece una enfermedad neurodegenerativa, pues que avanza y avanza y que cada día es peor”.

