El elevador del destino cambia el rumbo de la salvación: estos habitantes tratarán de robarla en LCDFM

El reto del robo de salvación es especialmente importante en esta quinta semana de La Casa de los Famosos porque ya solo quedan 11 habitantes y 8 de ellos están nominados.

La primera parte del reto se realizó por la tarde y consistió en un juego de feria en el que mediante una sistema de catapulta, lanzaban ranas al centro de un falso estanque.

De esa primera etapa surgieron tres finalistas: Aldo De Nigris, Mariana Botas y Dalilah Polanco.

El reto del robo de salvación terminó la noche de este 28 de agosto pero fue una sorpresa para los habitantes porque a diferencia de las semanas anteriores, no se eligió solo a un ganador del robo de salvación, sino que era posible que fueran tres los retadores.

El triunfo de Aldo

En el primer concurso, Aldo Mariana y Dalilah concursaron durante dos minutos en el lanzamiento de ranas.



Aldo de Nigris acumuló 10 puntos

Mariana Botas sumó 9 puntos

Dalilah Polanco obtuvo 7 puntos

La primera competencia la ganó Aldo de Nigris ViX

Aldo de Nigris fue el primer retador que ganó el robo de salvación y se enfrentará mañana viernes a Shiky en otro reto para definir quién se queda con la salvación.

El cambio del destino

Mediante un sorteo con cajas ciegas, otra vez los habitantes de La Casa de los Famosos México compitieron por un privilegio que, hasta ese momento, no sabían cuál era.

Curiosamente, los ganadores del beneficio fueron Facundo y Alexis Ayala, los mismos que un día antes habían ganado el derecho a usar la ruleta durante las nominaciones.

Facundo y Alexis se enfrentaron en un reto de trivias sobre algunos acontecimientos del pasado en La Casa.



Ambos atinaron la primera trivia pero Facundo falló en la segunda.

Con cada trivia, el elevador subía de piso y también era más alto el nivel de complejidad de la trivia

En el tercer y último piso la trivia que le tocó a Facundo fue “Citas de Elaine” y tenía que adivinar cuántas citas ha tenido Elaine Haro. Facundo falló

Alexis, sin tener que contestar la tercera trivia, se convirtió en el segundo retador de Shiky

Este viernes, Shiky, como líder de la semana, se enfrentará a Aldo de Nigris y Alexis Ayala para obtener el beneficio de salvar a algún habitante.