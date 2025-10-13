Suscríbete
Famosos

Desordenado debut de ‘La Granja VIP': Quejas del público porque granjeros ignoraban a Adal pese a gritos

Fallas en el audio y participantes que ignoraban al conductor...

October 13, 2025 • 
MrPepe Rivero, TVyNovelas
la-granja-estreno--.jpg

La Granja VIP

Este domingo 12 de octubre se estrenó La Granja VIP en TV Azteca, don Adal Ramones y Kristal Silva en la conducción.

Sin embargo, en redes sociales hubo muchos comentarios respecto a fallas en el audio y a situaciones que parecían salir de las manos. Y es que conforme entraron los participantes a La Granja VIP, Adal Ramones intentaba darles instrucciones y guiarlos, pero nadie le hacía caso.

Adal incluso tenía que gritar para que los granjeros siguieran dinámicas tan básicas como elegir a un compañero y luego correr a la habitación para elegir su cama. Los gritos se hicieron presentes y Ramones parecía intentar mantener el orden, pero el público lamenta que no fue así.

Comentarios de televidentes resaltan el desorden en durante el estreno de La Granja VIP. Mira:

comentarios-estreno-granja-2.jpg
comentarios-estreno-granja-1.jpg
comentarios-estreno-granja-3.jpg

¿Cómo es La Granja VIP?

La Granja VIP promete una convivencia extrema en la que 16 famosos dejarán la comodidad de su vida diaria para adentrarse en un entorno rural, donde las tareas de campo serán las protagonistas durante 10 semanas a partir de este 12 de octubre. . La producción promete drama, polémicas y momentos impredecibles.

Como en la mayoría de los realities, cada semana el público tendrá la oportunidad de votar para decidir quién abandona La granja, hasta llegar al ganador final.

Además de Adal Ramones, el proyecto también será conducido por Kristal Silva, mientras que el panel de críticos estará integrado por Rey Grupero, Ferka Linet Puente y Flor Rubio.

La granja VIP cuenta con establos, donde habrá gallinas, vacas, cerdos y caballos, además de campos destinados a la siembra y cosecha, y cercas que requieran arreglos, y desde luego los granjeros deberán limpiar estiércol, cargar leña, cuidar a los animales y ordeñar vacas.

La Granja VIP está en un predio rural en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, diseñado para sumergir a los participantes lejos de reflectores y alfombras rojas.

El propio show no es nuevo, pues es una adaptación de un formato internacional producido por Fremantle, que se ha realizado en más de 50 países.

La Granja VIP adal ramones
