Lola Cortés dice que no conoce a Sandra Itzel; le dio más amor a las vacas que a su exalumna

Ahora que dio inicio ‘La Granja VIP’ comenzaron las polémicas y fue Lolita Cortés quien destrozó a Sandra Itzel, la primera participante en ingresar al reality show.

‘La Jueza de Hierro’ manifestó indiferencia ante su presencia. “No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no. Muchísimas personas ahora tienen seguidores, esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”, fueron las declaraciones que sorprendieron a todos los presentes.

Sin embargo, Sandra Itzel y Lola Cortés ya se había visto las caras 15 años atrás, pues ambas formaron parte de otro reality de Azteca, ‘La Academia Bicentenario’, donde la actriz también era crítica.

Las palabras de Lola parece que se esfumaron, pues horas después de su dicho, Cortés se destapó como participante del reality específicamente como ‘Granjera encubierta’, esto significa que estarán en condiciones similares. Y además, en su ingreso, Sandra Itzel recibió con un abrazo a la ‘La Jueza de Hierro’.

Lola Cortés demostró que le importan y les dio más amor que a las vacas que a su exalumna, pues en un momento al interior de la granja, Lola se dio un tiempo para ir a saludar a las vacas, cabras y gallinas, mostrando su gran amor por la naturaleza y otros seres vivos.

“Me da mucho miedo que la gente descubra a la mujer que hay detrás de la villana, de la ‘juez de hierro’. A lo mejor no les gusta”, dijo Lola antes de su ingreso a la granja.

Lola y Sandra Itzel en ‘La Academia’

En un clip de ‘La Academia Bicentenario’, realizada en el año 2010, Lola le presenta a Sandra Itzel, quien ese momento se presentaba como Sandra de Hidalgo, la canción que debe interpretar y la conversación entre ambas fluye, aunque después la critíca.

Sandra Itzel le dice, en aquel entonces que no le gusta el tema que debe interpretar, ‘Me hipnotizas’, de Anahí, sin embargo, le hace saber a Cortés que la entonara para el concurso.

En las escenas, la joven cantante aparece con una imagen muy distinta a la actual, con algunos arreglos en el rostro y el cabello.

Tras las declaraciones de Lola, usuarios en redes recordaron que ambas ya habían trabajado juntas hace 15 años, generando un debate sobre si la respuesta de Lolita fue desconsiderada o simplemente honesta.

Entre memes y comentarios, los seguidores de ‘La Granja VIP’ no dejaron pasar el momento y lo convirtieron en uno de los temas más comentados de la noche sobre todo cuando Lolita se sumó a los 16 habitantes de ‘La Granja VIP’.

