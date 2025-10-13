Lolita Cortés destroza a Sandra Itzel a su llegada a ‘La Granja VIP’ y luego todo da un giro inesperado

“No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es”.

La cantante Sandra Itzel fue la primera en ingresar al reality extremo ‘La Granja VIP’, y su llegada no pasó desapercibida, sobre todo para ‘La Jueza de Hierro’ Lolita Cortés, quien manifestó indiferencia ante su presencia.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación cuando ‘La Reina del Teatro Musical’ fue cuestionada sobre las aportaciones que podría hacer Sandra Itzel al proyecto de supervivencia cuando sin rodeos dijo:

“No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no. Muchísimas personas ahora tienen seguidores, esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”, declaraciones que sorprendieron a todos los presentes.

Sin embargo, horas después se destapó que Cortés dejaba de ser “crítica” para volverse una ‘Granjera Encubierta’, es decir, se incorporó como participante.

“Me da mucho miedo que la gente descubra a la mujer que hay detrás de la villana, de la ‘juez de hierro’. A lo mejor no les gusta”, dijo Lola antes de su ingreso a la granja.

Ahora su indiferencia con Sandra Itzel podría tomar nuevo tintes al verse la cara y vivir en las mismas condiciones de concursantes.

‘La Granja VIP’ se estrenó bajo la promesa de que los famosos dejarán de lado su popularidad y se concentren en los desafíos físicos, emocionales y mentales que conlleva su estadía en el entorno rural.

Este reality llega a México después de tener éxito en más de 50 países como Brasil y Portugal con una transmisión continua durante las 24 horas del día.

La producción requirió del trabajo de más de 450 personas y la construcción de una granja de más 3,500 metros cuadrados, detalló Alejandro Esquivel, director de producción de entretenimiento de Azteca.

“Es un proyectazo. Llevamos meses trabajando. Construimos una granja espectacular de más de tres mil 500 metros cuadrados. Tenemos un casting increíble y un equipo que ha trabajado con todo. Más tarde conocerán la granja por primera vez”, explicó Esquivel.

En la conferencia, ‘Rey Grupero’ dio a conocer que será el encargado de interpretar el tema principal del reality, asegurando: “La vida me llevó por las bromas y las celebridades, pero ahora quiero que vean mis dones como compositor y cantante. Les prometo que este tema se va a volver viral”.

Por su parte, Adal Ramones celebró su regreso a Azteca como conductor del programa y adelantó: “Gracias a todos. Es un honor conducir este formato. Durante 10 semanas veremos a los granjeros adaptarse a la vida sin lujos ni comodidades”.

Lolita Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, ‘Rey Grupero’ y Ferka, son el jurado de la emisión y prometen calificaciones sin filtros. Puente advirtió: “No voy a guardar nada. Odio los personajes falsos y si alguien maltrata animales, se las verá conmigo”, mientras que Flor Rubio anticipó: “Voy a llorar, lo sé. Conozco las historias de todos y esto será muy intenso”.

¿Quién es Sandra Itzel?

Estudió en el Centro de Educación Artística Infantil (CEA) y su carrera comenzó en la telenovela ‘Carita de ángel’. Después se incorporó a producciones como ‘Gata salvaje’, ‘El señor de los cielos’ y ‘Ángel rebelde’.

Además, fue vocalista de La Sonora Dinamita durante cinco años y ha competido en otros realities como ‘La Academia Bicentenario’, ’MasterChef Celebrity’,’ Mira quién baila: la revancha’, ‘Así se baila’ e ‘Inseparables’.