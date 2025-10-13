‘Lupita TikTok’ terminó aterrorizada y llorando tras tremendo susto de ‘zombie’ en Casa de Terror

Esta casa de terror se promociona como una de las más extremas de Latinoamérica.

La tiktoker conocida como ‘Lupita TikTok’ se hizo viral luego de que acudiera a una casa de terror en Monterrey, sin imaginar que la experiencia se saldría de control.

A través de la cuenta de Casa Belmont Oficial se dio a conocer un clip de apenas 19 segundos donde aparece la joven aterrada luego de que un hombre con disfraz de zombie la persiguiera.

El individuo con terrorífico disfraz de Halloween observó a Lupita y comenzó a seguirla lenta y agresivamente, pese a que la tiktoker grita y corre con desesperación.

“¿QUÉ TE PASA LUPITA?, Momento exacto cuando ‘Lupita TikTok’ vale madr**, se escucha decir en el video viral y que el perfil realizó para promocionarse.

El momento arrancó las risas de los asistentes incluso cuando la creadora de contenido queda de rodillas en el suelo mientras el ‘zombie’ continúa en su papel.

Finalmente, un hombre la ayuda y deja que lo abrace, al tiempo que ella se esconde detrás de él para que el ‘zombie’ no la aceche más.

La ‘broma’ que le jugaron a la tiktoker desató comentarios divididos en redes sociales, pues muchas personas mostraron su descontento por la escena de terror que hicieron que protagonizara ‘Lupita TikTok’. Sin embargo, otros más que aseguran ser sus seguidores, recuerdan que Lupita es amante del terror y de personajes de ficción tan aterradores como ese zombie que la hizo llorar.

Lupita dice que le gustó la experiencia

Luego de compartir el primer video, hay una segunda entrega en donde la joven tiktoker dice que aunque le gustó la experiencia porque te hace sentir el verdadero temor, sí da mucho miedo y no la recomienda.

“Muy chida y pues sí da miedo. Nunca entren, la verdad”, dijo antes de agregar que no volvería: “Ya no entro la verdad, sí da miedo”.

Entre las críticas, cibernautas también lamentaron que ‘Lupita TikTok’ haya tenido esta reacción y al borde de las lágrimas, recordando el fallecimiento de su bebé hace cinco meses.

Casa Belmont es una instalación del terror que cada temporada de Halloween y Día de Muertos se hace viral por el miedo que le hace sentir a sus visitantes.

Los asistentes debe dar su consentimiento para que los trabajadores, todos caracterizados, atemoricen, acosen, hostiguen e incomoden en todo momento a los visitantes para que sientan el verdadero terror de las películas de miedo.