Adal Ramones asegura que el terreno de ‘La Granja VIP’ es suyo: “No les cobré por usarlo”

“Si me dejan la granja puesta, se los presto”.

El conductor Adal RamonesAdal RamonesAdal Ramones sorprendió a todos al asegurar que el terreno donde se construyó ‘La Granja VIP’ es suyo y que incluso se lo prestó a la producción sin cobrar un solo peso.

El presentador explicó cómo surgió la idea de utilizar su terreno para levantar el set, lo que generó sorpresas, pero también dudas sobre la veracidad de su dicho.

“No lo mencionaste ahorita, pero tenemos a Alfredo Adame que yo creo que ahí puede haber una chispa muy fuerte para incendiar parte del terreno que yo les presté para hacer la granja”, señaló el regiomontano.

Ramones dijo que cuando le hablaron del proyecto y que se pensaba en construir la locación desde cero, él habría decidido ofrecer su terreno.

¿Qué condiciones puso Adal?

Ramones explicó que no les cobró renta ni nada por usar el lugar, pero sí exigió algo: “Si me dejan la granja puesta, se los presto”, dijo en un encuentro con la prensa y añadió: “No les cobré”.

Incluso, recordó que el propio Ricardo Salinas le habría preguntado cómo había conseguido ese espacio y él simplemente respondió: “Yo se lo presto, tío”.

El fragmento del video con las declaraciones de Adal Ramones rápidamente se volvió viral en TikTok, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios divididos entre la broma y la especulación.

Confiesa su amor a Lolita Cortés

Otra de las polémicas declaraciones que emitió Ramones fue una declaración de amor dirigida a Lolita Cortés: “Alguna vez estuve enamorado de ti, Lola”, se sinceró.

“No sé si sabían que estuve muy enamorado de Lola Cortés. Yo nada más tuve cuatro crushes en mi vida y uno de ellos fue Lola Cortés cuando éramos muy jóvenes. Me encantabas y nunca me atreví a decirte nada. Ya qué. Me fui para otro lado en mi vida”, declaró.

De inmediato, el comentario generó una reacción de asombro entre los presentes y de incredulidad en Lola Cortés, quien respondió con una pregunta directa para despejar dudas: “¿En serio lo dices?”, comentó.

Sin embargo, la cantante se mostró realmente sorprendida y no dijo nada más al respecto, pues a continuación Adal dio paso a otro segmento de ‘La Granja VIP’.

