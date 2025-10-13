Suscríbete
“Las Estrellas Bailan en Hoy” regresa a la TV: ¿Por qué Aarón Mercury baila con Briggitte Bozzo?

La séptima edición del reality matutino producido por Andrea Rodríguez tendrá de todo, incluidas las revanchas.

October 13, 2025 • 
Nayib Canaán
estrellas-bailan-hoy-2025-.jpg

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Programa Hoy

Este lunes 13 de octubre, Las estrellas bailan en Hoy regresa con su séptima temporada, prometiendo emociones, polémicas y, sobre todo, segundas oportunidades.

Bajo la producción de Andrea Rodríguez y la conducción de Galilea Montijo, el reality show del programa matutino de Televisa se transmite en vivo, como ya es tradición, desde las 11 de la mañana con un panel de jueces que combina experiencia, carácter y carisma: Andrea Legarreta, Ema Pulido, Latin Lover y el juez de oro, Albertano (Ariel Miramontes).

Pero esta nueva edición de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tiene un sabor distinto... Si las temporadas anteriores se caracterizaron por descubrir talentos ocultos entre las celebridades, la de este año busca redención.

“Esta vez serán 13 parejas porque finalmente se sumó una más que es la de Aarón Mercury con Briggite Bozzo”, reveló Andrea Rodríguez en entrevista con TVyNovelas.

“La verdad es que estábamos buscando a alguien que le quedara bien a Aarón y a ella la vimos subiendo TikToks con él, por lo que se me ocurrió invitarla y volverla a tener con nosotros porque al final ella se quedó con muchas ganas de buscar ese primer lugar, entonces a veces las segundas oportunidades son las mejores”.

Esa idea de la “revancha” es, precisamente, el alma de esta temporada. “Esta modalidad apenas se me ocurrió en esta temporada, no sé si la vaya a implementar en futuras ediciones, pero lo cierto es que es también una forma de refrescar el formato”, confiesa la productora, quien ha sabido mantener viva la esencia del programa entre nuevas generaciones de espectadores.

Entre los regresos más comentados está el de Brandon Castañeda, quien participó en la primera temporada y ahora vuelve acompañado por La Bebeshita.

“También tenemos a alguien de nuestra primera temporada, se trata de Brandon Castañeda, él regresa para bailar con La Bebeshita porque actualmente son pareja”, explicó la productora Andrea Rodríguez.

La lista de participantes es diversa: “Hay 26 personalidades de diferentes edades, de diferentes conceptos, hay para todos los gustos”, asegura la productora. Desde influencers que buscan consolidarse ante el público televisivo hasta actores y cantantes con trayectoria, todos compartirán el mismo objetivo: conquistar al jurado y, sobre todo, al público.

Luto previo al estreno

Una de las celebridades que participaría, era el cantante Fede Dorcaz, quien fue asesinado la noche del 9 de octubre, luego de que había cumplido con sus ensayos. El acto de violencia directo le arrebató la vida, tan solo unos días antes de su debut en la pista de baile.

El equipo del programa Hoy lo despidió el viernes 10 de octubre, con emotivas palabras.

Nayib Canaán
