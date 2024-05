El detalle en el look de Ángela Aguilar que demostraría que sí tiene un romance con Christian Nodal

Los rumores en torno a un presunto noviazgo entre Ángela Aguilar

Desde que comenzó a especularse con la posibilidad, cada vez más real, de que Christian Nodal inició un noviazgo con Ángela Aguilar tras su ruptura con Cazzu, los internautas han estado al pendiente de las señales más mínimas que confirmen sus sospechas.

Las pistas, por cierto, no tardaron en aparecer: Ángela Aguilar apareció recientemente con un accesorio que presuntamente le perteneció antes a Christian Nodal; como era de esperarse, la bomba no tardó en explotar y no fueron pocas las personas que aseguraron que el cantante le regaló su popular cadena de joyería a su nueva novia, ¿será?

¿CHRISTIAN NODAL LE REGALÓ SU CADENA A ÁNGELA AGUILAR? LA FOTO QUE LO COMPROBARÍA

Christian Nodal es un amante de los accesorios lujosos y de las joyas: esto quedó demostrado con una de las excentricidades más recientes del cantante, quien se quitó algunos de sus dientes para sustituirlos con unas lujosas piezas de diamantes con zafiro rosa.

Y si de looks hablamos, entonces estarás de acuerdo en que uno de los accesorios más llamativos de Nodal es una hermosa cadena con un crucifijo que no dudaba en presumir en todas sus apariciones públicas... hasta hace unos días, cuando la joya apareció supuestamente en el cuello de Ángela Aguilar.

La cadena de Ángela Aguilar se parece bastante a la que usaba Christian Nodal hasta hace poco. ESPECIAL



Las últimas publicaciones de Ángela Aguilar en su Instagram han perturbado mucho a sus seguidores ya que, como parte de su look, se puede observar una cadena que tiene un impresionante parecido con la que Christian Nodal usó hasta hace unos días... ¿se la habrá regalado?

La cronología de los hechos desmenuzada por algunos entusiastas no miente: Ángela Aguilar apareció con la cadena por primera vez el 16 de mayo, mientras que la última aparición pública de Nodal con este costoso accesorio fue 10 de mayo, por lo que para muchas personas ya hubo “gato encerrado”. Tal vez, sólo sea cuestión de tiempo para que la pareja confirme su relación de forma oficial.