Estevie reapareció en redes y desató las teorías, ¿le dedicó unas indirectas a Christian Nodal y Cazzu?

Hasta ahora, las teorías que apuntan a que Christian Nodal le fue infiel a Cazzu con Estevie se han quedado en meros rumores; sin embargo, unas publicaciones recientes de la cantante de regional mexicano han dado bastante de qué hablar en las últimas horas debido a que, para muchas personas, suenan a indirectas.

Los videos que Estevie publicó en sus stories, aunque breves y sin menciones directas, no tardaron en desatar el debate entre los internautas por una serie de curiosas razones que a continuación te contaremos.

¿POR QUÉ DICEN QUE ESTEVIE LE LANZÓ INDIRECTAS A CHRISTIAN NODAL EN INSTAGRAM?

Desde que el nombre de Estevie salió a relucir en medio del impacto causado por el truene de Christian Nodal y Cazzu, la joven optó por mantener una actitud reservada en Instagram y sólo había publicado fotos relacionadas con su trabajo.

No obstante, esta actitud cambió hace unas horas, cuando Estevie reapareció en redes con un par de stories que, de acuerdo con las especulaciones, vendrían con todo y una dedicatoria especial, aunque muchas personas pidieron no adelantarse a los hechos.

En la primera storie, Estevie baila al ritmo de una de sus canciones, La manera que me ves. La letra, que deja entrever una historia de enamoramiento, fue tomada por muchas personas como un mensaje a Christian Nodal; por otra parte, en el segundo video se ve a una mujer escuchando los éxitos de la famosa, quien decidió acompañar esta storie con Canela, otro de sus éxitos más populares.