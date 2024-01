¿Kimberly ‘la más preciosa’ y su esposo terminaron? Esta es la verdad

Después de varios meses de polémica, el novio de Kimberly ‘la más preciosa’ insinuó que su matrimonio había terminado, pero hay una nueva actualización al respecto.

¿Está en juego el matrimonio de Kimberly, ‘la más preciosa’, y su actual pareja Óscar Barajas? Una serie de rumores y disputas han surgido después de que se divulgara que habían dado por terminado su matrimonio, incluso el propio Barajas confirmó que la amiga de Wendy Guevara le había devuelto el anillo. Sin embargo, ambos salieron a aclarar lo sucedido.

En un video en vivo, el novio de Kimberly Irene había mencionado que la integrante de ‘Las Perdidas’ se había enfadado con él durante unas vacaciones en Mérida, Yucatán. Como resultado, le devolvió el anillo de matrimonio, y según él, todo había llegado a su fin. Sin embargo, Kimberly publicó una fotografía en la que aparece muy cerca de su esposo, poniendo en duda todo lo mencionado anteriormente. Incluso, en un video de YouTube, la influencer explicó todos los acontecimientos.

¿Qué pasó entre Kimberly ‘la más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas?

Al parecer, Kimberly ‘la más preciosa’ y Óscar Barajas tuvieron una intensa discusión en medio de sus vacaciones. Según el novio de la influencer, ella lo echó del hotel, y tuvo que dormir en la calle. Aunque expresó su amor por Irene, admitió que era complicado estar con ella: “Yo no quiero, porque yo la amo, pero ya, es algo que yo no espero de nadie. Mucha gente me lo dijo, pero a veces uno es tonto y es el corazón el que manda, amigos”, compartió en un video.

Kimberly la más preciosa discute con su esposo Oscar y por temor a que la violente transmite todo en Tik Tok.#AlMomento @PabloChagra @soyPhabs pic.twitter.com/S5AEMLqiNZ — Geovany Carriche (@GioCarriche) January 7, 2024

Kimberly ‘la más preciosa’ y Óscar Barajas confirman la continuación de su matrimonio

Kimberly ‘la más preciosa’ decidió abordar todos los comentarios y chismes que invadían las redes sociales mediante un video en vivo para aclarar su situación sentimental con Óscar Barajas. Afirmó: “Sí, somos muy felices, nos queremos, nos apapachamos”.

Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas se fueron de vacaciones a Yucatán. (Instagram @kimberly_lamaspreciosa)

Con respecto a su comportamiento, Kimberly mencionó que es muy explosiva y tiende a reaccionar así cuando se enoja, por lo que ha decidido finalizar los videos en vivo cuando esto ocurra, con el fin de “evitar este tipo de problemas”. Además, anunció que ambos buscarán terapia para mejorar su relación y subrayó que “no se han divorciado y no se van a divorciar”.

En Instagram, Óscar también destacó que estaban juntos, compartiendo una historia en la que aparecían juntos en la cama. En el título, escribió: “Para los que dicen que no estamos juntos y no sé qué tanto”.