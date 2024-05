El alarmante VIDEO con el que Ana Gabriel confirmó que su influenza empeoró: ‘No me suelten’

La salud de Ana Gabriel, quien pospuso un concierto en Chile debido a que fue diagnosticada con influenza

Ahora no sólo la fecha de Chile se moverá, sino también la de Paraguay: así lo dio a conocer Ana Gabriel a través de un alarmante video que subió a sus redes sociales y en donde le hizo una desesperada petición a sus seguidores debido a padece de neumonía y tardará unos días más en recuperarse.

¿Cuál es el panorama que enfrenta Ana Gabriel y cuáles son las nuevas fechas de sus conciertos en Chile y Paraguay? La famosa habló sobre su diagnóstico más reciente y, aunque débil, se mostró optimista sobre su recuperación.

“LA INFLUENZA SE COMPLICÓ": ANA GABRIEL ACTUALIZÓ SU SALUD EN UN NUEVO VIDEO

Hace unas horas, Ana Gabriel encendió las alarmas entre sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram luego de que subiera un video en donde reveló que su recuperación tardará un poco más debido a un intrigante revés en su salud: su influenza derivó en una fuerte neumonía, por lo que tendrá que estar en reposo absoluto.

“Les agradezco su comprensión; no me suelten de la mano, por favor”

“Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo”, escribió Ana Gabriel en parte del mensaje con el que acompañó el video, en donde se le ve recostada en una cama de hospital con un cubrebocas negro.

Ana Gabriel reconoció que esta nueva complicación se debió a un descuido por parte de ella, al tiempo que le pidió oraciones a sus fans para poder superar este momento difícil, “por mi salud me tengo que cuidar”, explicó:

“Desafortunadamente se complicó, no hice caso de las indicaciones médicas. Les agradezco su comprensión; no me suelten de la mano, por favor”, expresó la famosa en su grabación.

¿CUÁNDO SERÁN LOS NUEVOS CONCIERTOS DE ANA GABRIEL?

De acuerdo con lo informado por Ana Gabriel en la descripción de su video, si su recuperación marcha bien el concierto de Chile tendrá lugar el 7 de junio, mientras que los paraguayos tendrán la oportunidad de ver a la mexicana el 11 de junio. La fecha de Brasil, hasta el momento, no ha tenido modificaciones.