Ángela Aguilar reveló que uno de sus ex la maltrataba: esta es la desgarradora historia detrás de Mis amigas las flores

Ángela Aguilar Mis amigas las flores.

La desgarradora historia que inspiró la composición de Mis amigas las flores, canción que salió a la luz hace tres semanas, hizo que Ángela Aguilar recibiera, en cuestión de horas, miles de mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, lo que sirvió también para que la cantante tuviera un respiro del hate de la que es víctima a diario por sus controvertidos comentarios.

Ángela Aguilar no es una persona que hable mucho sobre su vida privada, es por ello que ahora que la cantante abrió su corazón y reveló por primera vez que sufrió maltratos por parte de un exnovio, sus declaraciones no tardaron en viralizarse, ¿cuál es la historia de Mis amigas las flores y qué dice la canción más reciente de la hija de Pepe Aguilar ?

TE RECOMENDAMOS:

UNA HISTORIA DE MALTRATO INSPIRÓ MIS AMIGAS LAS FLORES, DE ÁNGELA AGUILAR

Fue en una entrevista que la cantante ofreció recientemente y que fue recuperada por una cuenta de TikTok que Ángela Aguilar reveló que, detrás de Mis amigas las flores se esconde una desgarradora historia de maltrato, y es que a decir de la cantante, ella tuvo un novio que “le fallaba mucho” y, para pedirle perdón, le mandaba enormes cantidades de flores.

"Él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”

"Él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores (…) eran camiones de flores los que llegaban a la casa”, relató la famosa, quien encontró en la música un catalizador para superar este momento difícil de su vida; el título de la canción, de hecho, surgió luego de una conversación que sostuvo con una amiga.

” '¿Ángela, necesitas que vaya? Creo que necesitas a una amiga’. Y ahí yo le contesté: ‘Pues no te preocupes, aquí están mis amigas las flores’ (…) entonces me metí y estuve en el piano, tocando”, declaró la joven, quien también detalló que no quiso quitarle el enorme valor emocional que las flores tienen para ella por una serie de curiosas razones:

“Mi abuela se llama Flor Silvestre y yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda”, dijo la cantante.

LA LETRA DE MIS AMIGAS LAS FLORES

Me fallaste en muchas ocasiones

Pero cada vez que dudo, llegan dos explicaciones.

Tengo una amiga, se llama Rosa

Me la mandas pa’ que no esté sola

Tengo otra amiga, ella es Margarita

Se aparece cuando necesitas.

Que me olvide de que no llegaste anoche

Que es verdad, tu cel estaba en el coche

Que estuviste hasta tarde en la oficina

Que estoy loca, ella solo es una amiga.

Pero en este amor hay muchas mentiras

Yo finjo que te creo

Y me llegan más amigas.

Tengo una amiga, se llama Camelia

La recibo pa’ ver si me alegra

Tengo otra amiga, se llama Hortencia

La recibo cuando es emergencia.

Que me olvide de que no llegaste anoche

Que es verdad, el cel estaba en el coche

Que estuviste hasta tarde en la oficina

Que estoy loca, ella solo es una amiga.

Pero en este amor hay muchas mentiras

Yo finjo que te creo

Y me llegan más amigas.

Me llegan más amigas

Más amigas.