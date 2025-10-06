Suscríbete
Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’, acusa a cuñado de Jacky Bracamontes tras violenta separación y exhibe lesiones

La promotora de bienestar físico sorprendió al hablar como nunca del abuso que vivió por parte de Enrique Fuentes.

October 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Edna-Monroy.jpg

La presentadora deportiva mostró las marcas de los golpes que le dejó su expareja.

“Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte”.

La conductora de Televisa Deportes, Edna Monroy, publicó una serie de imágenes en sus historias de Instagram, donde expone que fue violentada durante su relación con el cuñado de Jacqueline Bracamontes.

La promotora de bienestar decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Enrique, el consultor financiero que es hermano de Martín Fuentes.

En las imágenes, que dejaron conmocionados a los seguidores de la conductora de ‘Ponte Fit’, se le puede ver con un moretón visible en el rostro.

“Sufrí una agresión por segunda vez de mi expareja, una persona que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es híjole. Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte”, expresó la presentadora.

Monroy añadió que tuvo que pasar tiempo para que comprendiera la gravedad de lo que vivía con Fuentes, y con ello la necesidad de romper el silencio. Expresó también que decidió contar su experiencia para intentar frenar las conductas violentas del financiero de 50 años, y encender una alerta por la normalización del abuso en las relaciones.

La conductora colgó un segundo video en el que profundiza en el proceso que vivió antes de detener el ciclo de violencia. “Había partes de mi historia que ya no podían seguir así. Durante mucho tiempo, caminé en silencio, apagándome poquito a poco sin darme cuenta. A veces la violencia no aparece de golpe, se va colando disfrazada de amor, de rutina, de ‘así es la vida’”, reflexionó.

Edna asegura que se encuentra en el inicio de una nueva etapa personal, a la que denomina su “día cero”. Reconoció que, aunque tiene miedo, ha descubierto una fuerza renovada para reconstruirse.

Hasta el momento, Enrique Fuentes no ha emitido declaraciones en respuesta a las acusaciones de Edna, quien tampoco precisó si presentó una denuncia legal.

¿Quién es Edna Monroy?

Su trayectoria está enfocada en la vida saludable y el autocuidado. Desde joven se interesó por el deporte y el yoga, lo que la llevó a certificarse como instructora y asesora en salud integral.

Alcanzó popularidad tras la conducción del programa ‘Ponte Fit’, de Televisa Deportes.

En su vida privada, Edna se casó en 2017 con el actor Juan Diego Covarrubias e intentaron ser padres mediante tratamientos de fertilidad, pero no lo consiguieron. El matrimonio terminó en 2020. Posteriormente, la conductora inició una relación con Enrique Fuentes.

Por su parte, Enrique Fuentes, de 50 años, es hijo del abogado Enrique Fuentes de León y se desempeña como consultor financiero y empresario.

Ericka Rodríguez
