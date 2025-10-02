Suscríbete
¿Mauricio Barcelata y María José Suárez se están divorciando? Esto se sabe

La pareja mantiene una relación de más de 16 años y tienen dos hijos.

October 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
María-José-Mauricio-Barcelata.jpg

María José y Mauricio Barcelata estarían separados y a punto del divorcio.

La crisis matrimonial se habría reportado desde marzo de 2025.

Recientemente comenzaron fuertes los rumores que apuntan a que entre el conductor Mauricio Barcelata y su esposa María José Suárez hay una separación que podría terminar en divorcio.

María José y Mauricio están juntos desde hace más de 16 años y fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Valentino y Mateo, quienes son su mayor preocupación ante el difícil momento que viven.

Se dice que la pareja, que estaría manteniendo en privado su proceso de separación, enfrenta desacuerdos legales y personales. Se habla también de que la también conductora estaría solicitando el 60% de los ingresos de su esposo y también querría quedarse con la propiedad que comparten. Por su parte, Barcelata intentaría que la custodia de sus hijos fuera compartida, así como una distribución igualitaria de responsabilidades.

La crisis matrimonial se reportó, supuestamente, en marzo de 2025, y desde entonces se incrementó llegando a audiencias judiciales sin que la pareja logre ponerse de acuerdo.

En una de las reuniones legales se habla de que Suárez presentó acusaciones de violencia psicoemocional, económica y vicaria. Por su parte, el también actor habría negado las acusaciones y solicitado que se les realicen evaluaciones psicológicas a su expareja, argumentando que su comportamiento afecta a sus hijos.

María José denuncia una violación

Un hecho que habría comenzado a debilitar su relación fue la revelación que hizo la conductora en julio de 2024, donde aseguró que el presentador de ‘Bandamax’, Luis Fernando Villegas, conocido como ‘El Chito Villegas’, la agredió sexualmente.

María José contó que aún era soltera cuando fue violada y golpeada por el conductor, y la denuncia formal fue interpuesta el pasado 15 de abril.

“Mauricio tiene mucho coraje porque no debe ser fácil saber que tu pareja está rota, y que está tratando de buscar las piezas para sanar”, aseguró María José.

La historia de amor

María José es actriz, conductora, consultora de bienestar social y madre de Mateo y Valentino Barcelata. En los últimos años, la presentadora ha impulsado sus redes sociales con contenidos para mantenerse en forma.

En 2021, se volvió refuerzo de los ‘Leones’ en el reality ‘Guerreros 2021’, al lado de personajes como ‘La Barby Juárez’. Allí también la deportista contó su historia con Mauricio. Junto a su esposo formaron parte del programa ‘Inseparables’.

“A los 27 conocí a Mauricio y a los 3 meses yo estaba embarazada de Mateo. Después de Mateo perdimos tres bebés. La tercera vez yo tenía como 5 meses de embarazo, lo tuvimos que cremar, conseguimos un globo inmenso y metimos las cenizas, nos fuimos hasta arriba del Ajusco, le escribimos una carta y lo soltamos”, explicó la actriz.

En 2022, María José abrió su cuenta de OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo con una suscripción de 17 dólares al mes.

Hasta el momento ni María José ni Mauricio han confirmado o desmentido que se vayan a divorciar, sin embargo, la conductora ha eliminado todas sus fotos de redes sociales donde aparecía Mauricio.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
