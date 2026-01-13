Paolo Botti
Su nombre real es Luis Armando Lozano, es originario de Veracruz, y saltó a la fama como participante del reality de canto de TV Azteca, ‘La Academia’. Antes fue modelo, donde eligió el nombre artístico de Paolo Botti. Posteriormente incursionó en programas matutinos de revista como ‘Para Todos’ y ‘Hoy’. Se alejó de los medios tras escándalos de violencia con su novia María Fernanda Alvo y su carrera como cantante y conductor en declive. Años después quiso incursionar, sin éxito, en la política.