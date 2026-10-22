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Karely Ruiz es la PRIMERA CONFIRMADA para la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’

El reality de ‘HotSpanish’ comenzará sus transmisiones en menos de un mes.

Octubre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Karely Ruiz formará parte de la segunda edición de ‘La Mansión VIP’.

Instagram

Ya comenzaron a revelar a los participantes de la segunda temporada del reality de YouTube ‘La Mansión VIP’. El proyecto liderado por el influencer ‘HotSpanish’ regresará después de haber reunido a creadores de contenido, personalidad de internet y figuras conocidas de la televisión en su primera emisión.

Un video confirmó que la primera concursante será la modelo regiomontana Karely Ruiz.

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El clip también indicó que será el próximo 8 de noviembre cuando arranque el polémico show.

‘La Mansión VIP’ alcanzó grandes niveles de audiencia en su lanzamiento y mantuvo a los usuarios cautivos por las dinámicas e interacción en donde el propio público votaba y elegía.

En la primera edición, la influencer Sol León ganó el primer lugar, mientras que ‘El Mazclán’ obtuvo el segundo puesto y Katy Cardona el tercer sitio.

Apenas en abril pasado se lanzó su primera versión, misma que reunió a 16 participantes, entre los que destacaron Alfredo Adame, Niurka, Agustín Fernández, Naim Darrechi y ‘Queen Buenrostro’.

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Para esta segunda temporada suenan fuerte los nombres de Paola Suárez, ‘DJ Pantoja’ y Adrián Marcelo, aunque hasta el momento Karely sea la única confirmada.

La Mansión VIP Karely Ruiz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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