Karely Ruiz es la PRIMERA CONFIRMADA para la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’

Ya comenzaron a revelar a los participantes de la segunda temporada del reality de YouTube ‘La Mansión VIP’. El proyecto liderado por el influencer ‘HotSpanish’ regresará después de haber reunido a creadores de contenido, personalidad de internet y figuras conocidas de la televisión en su primera emisión.

Un video confirmó que la primera concursante será la modelo regiomontana Karely Ruiz.

TE RECOMENDAMOS: ¿Ángela Aguilar entrará a La Mansión VIP? Esta es la lista que tiene HotSpanish

El clip también indicó que será el próximo 8 de noviembre cuando arranque el polémico show.

‘La Mansión VIP’ alcanzó grandes niveles de audiencia en su lanzamiento y mantuvo a los usuarios cautivos por las dinámicas e interacción en donde el propio público votaba y elegía.

En la primera edición, la influencer Sol León ganó el primer lugar, mientras que ‘El Mazclán’ obtuvo el segundo puesto y Katy Cardona el tercer sitio.

Apenas en abril pasado se lanzó su primera versión, misma que reunió a 16 participantes, entre los que destacaron Alfredo Adame, Niurka, Agustín Fernández, Naim Darrechi y ‘Queen Buenrostro’.

NO TE VAYAS SIN LEER: Yeri Mua hubiera entrado gratis a La Mansión VIP pero HotSpanish la rechazó por una grave razón

Para esta segunda temporada suenan fuerte los nombres de Paola Suárez, ‘DJ Pantoja’ y Adrián Marcelo, aunque hasta el momento Karely sea la única confirmada.