Suscríbete
Famosos

Diego de Erice confronta a quienes lo amenazan de muerte por lo que dice en La Casa de los Famosos

El conductor de La Casa de los Famosos le contó a Facundo lo que ha decidido hacer ante esas intimidaciones

October 04, 2025 • 
Alejandro Flores
diego de erice.jpg

Diego es el conductor de las galas diarias

Instagram

La pasión que despierta La Casa de los Famosos, en cada temporada, rebasa a veces los límites del juego.

La productora Rosa María Noguerón, por ejemplo, habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda de lo que sucedió en la temporada 2 con Adrían Marcelo.
Asegura que la producción entendía perfectamente el juego de Adrián, pero que fuera de La Casa surgió una narrativa que comenzó a perjudicar a Adrián y a La Casa, y que eso surgió por cosas que no ocurrían dentro del reality sino por opiniones externas.

Las amenazas que recibe Diego de Erice

Eso ha generado también experiencias desagradables para quienes participan en la realización de La Casa de los Famosos y en esta temporada lo ha vivido Diego de Erice, el conductor de las galas diarias junto con Odalys Ramírez.

“A nosotros nos han llegado amenazas de muerte ¡de muerte!”, le contó Erice a Facundo el jueves pasado, cuando acudió al foro previo a la fiesta que hubo dentro de La Casa con Merenglass.

Un video captó el momento en el que Facundo, quien desde que salió del reality show ha insistido en que nota una toxicidad muy fuerte entre los fans, lo escucha y le dice: “Y eso no debe ser nada agradable”.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Diego de Erice explica que mucha gente le recomienda bloquear a esos usuarios pero que él decidió algo diferente.

“No los bloqueo, porque si los bloqueas entonces buscan otra forma de tirar su odio. Mejor los dejo que vomiten ahí su odio. Y con el humor que me caracteriza, a veces respondo a algunos”.

Diego explica, sin embargo, que no deja de ser terrible recibir mensajes en los que le dicen, por ejemplo, que van a quemar su casa.

“Algunos dicen: nada más espérate a que publiquen donde vives y vas a ver. Es terrible... porque, digo, no vivimos en Suiza”.

La experiencia de Kirén Miret con las amenazas

Una experiencia similar vivió Kirén Miret, quien fue coproductora junto a Noguerón en las dos primeras temporadas.
En su caso, la culpaban de lo que sucedía en La Casa con Adrián Marcelo y también llegó a recibir amenazas de usuarios de redes que le decía que quemarían su negocio, ya que además de productora, Miret tiene una pastelería.

La Casa de los Famosos México Diego De Erice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
susana zabaletaricardo perez.jpg
Famosos
Susana Zabaleta lanza duro mensaje contra Samii Herrera por decir que su novio la busca
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvador zerbni mama papa.jpg
Famosos
El primer finalista de Top Chef VIP llora al ver a su madre: “Mira lo que hice”
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris aaron mercury.jpg
Famosos
Aldo descubre el plan de Aaron Mercury para darse un beso de 3
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice el futuro de Abelito y Dalílah Polanco en la final de La Casa de los Famosos
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean combs.jpg
Hollywood
Un video fue la clave para sentenciar a Sean Combs a 4 años y 2 meses de prisión
La defensa del rapero pedía que la sentencia fuera, máximo, de 14 meses
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexisayalacinthiaaparicio.jpg
Famosos
Cinthia Aparicio llora ante Alexis Ayala al revelar su mayor miedo al estar casada con él
La actriz esta consciente de que hay muchas cosas que no podrán hacer juntos
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
Tito-Molotov.jpg
Famosos
Tito Fuentes de ‘Molotov’ comparte impactante foto de su reconstrucción de nariz por las drogas
El vocalista de la banda indicó requiere de 12 operaciones.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mónica-Garza-Matilda.jpg
Famosos
La hija de Mónica Garza tuvo boda gótica con cráneos, cuervos y vestido blanco
‘Matilda la muerta’ contrajo matrimonio con el bajista Ricci Macciavelo.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez