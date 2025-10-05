Diego de Erice confronta a quienes lo amenazan de muerte por lo que dice en La Casa de los Famosos

La pasión que despierta La Casa de los Famosos, en cada temporada, rebasa a veces los límites del juego.

La productora Rosa María Noguerón, por ejemplo, habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda de lo que sucedió en la temporada 2 con Adrían Marcelo.

Asegura que la producción entendía perfectamente el juego de Adrián, pero que fuera de La Casa surgió una narrativa que comenzó a perjudicar a Adrián y a La Casa, y que eso surgió por cosas que no ocurrían dentro del reality sino por opiniones externas.

Las amenazas que recibe Diego de Erice

Eso ha generado también experiencias desagradables para quienes participan en la realización de La Casa de los Famosos y en esta temporada lo ha vivido Diego de Erice, el conductor de las galas diarias junto con Odalys Ramírez.

“A nosotros nos han llegado amenazas de muerte ¡de muerte!”, le contó Erice a Facundo el jueves pasado, cuando acudió al foro previo a la fiesta que hubo dentro de La Casa con Merenglass.

Un video captó el momento en el que Facundo, quien desde que salió del reality show ha insistido en que nota una toxicidad muy fuerte entre los fans, lo escucha y le dice: “Y eso no debe ser nada agradable”.

Diego de Erice explica que mucha gente le recomienda bloquear a esos usuarios pero que él decidió algo diferente.

“No los bloqueo, porque si los bloqueas entonces buscan otra forma de tirar su odio. Mejor los dejo que vomiten ahí su odio. Y con el humor que me caracteriza, a veces respondo a algunos”.

Diego explica, sin embargo, que no deja de ser terrible recibir mensajes en los que le dicen, por ejemplo, que van a quemar su casa.

Diego de Erice le platica a Facundo que les han llegado amenazas de muerte por parte del fandom de noche. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Wp7yfJCFAp — Julio Núñez (@julioamx) October 4, 2025

“Algunos dicen: nada más espérate a que publiquen donde vives y vas a ver. Es terrible... porque, digo, no vivimos en Suiza”.

La experiencia de Kirén Miret con las amenazas

Una experiencia similar vivió Kirén Miret, quien fue coproductora junto a Noguerón en las dos primeras temporadas.

En su caso, la culpaban de lo que sucedía en La Casa con Adrián Marcelo y también llegó a recibir amenazas de usuarios de redes que le decía que quemarían su negocio, ya que además de productora, Miret tiene una pastelería.