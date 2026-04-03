Desaparece el documental de Florinda Meza: esto pasa con los enlaces donde supuestamente se vería

Florinda Meza asegura que el documental sobre su vida titulado “Atrévete a vivir” tiene la virtud de estar apegado a la verdad.

Sin embargo, eso es algo que pocos han podido comprobar, ya que desde el anuncio de su estreno en febrero de este 2026, las plataformas en las que debería estar disponible presentan una falla cuando se intenta acceder al documental.

La realización del documental coincidió con el estreno de la bioserie de Chespirito “Sin querer queriendo”, en la cual la representación de Florinda Meza estuvo a punto de provocar un conflicto legal.

La actriz no estuvo de acuerdo con la narrativa de la bioserie, en la cual ella aparece como alguien que tuvo un romance con Chespirito cuando éste todavía estaba casado con Graciela Fernández.

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El estreno de “Atrévete a vivir”

“Atrévete a vivir” se presentó como una respuesta a la bioserie, aunque Meza insistió siempre en que se trataba de un proyecto con sus propios objetivos: mostrar su largo camino hacia el éxito, marcado siempre por los obstáculos que ella tuvo que superar.

Una semana después de que se anunció el estreno de su documental, Florinda Meza publicó un mensaje en sus redes sociales para decir que ya lo había visto.

Al hacer una valoración de lo que le gustó y lo que no le gustó del producto final, Meza señaló:

¿Lo malo? No es culpa de ellos que yo tenga una vida tan larga , con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. Como todo trabajo, siempre se puede mejorar”.

¿Dónde está el documental de Florinda Meza?

El proyecto fue producido y dirigido por Javi Domz, quien aseguró que estaría disponible en tres plataformas: True TV, Flou y OG Network.

La propio Florinda Meza compartió los enlaces directos para ver la serie... pero lamentablemente parecen ser enlaces rotos o con un error.

Ninguno de ellos dirige al documental y por el contrario, todos ellos redirige hacia la página de búsqueda de la plataforma, es decir, como si el contenido no existiera o no estuviera disponible.

Las pantallas a las que redirigen los enlaces compartidos por Florinda Meza Flou / OG y True TV

Tampoco es posible localizar el documental mediante la búsqueda directa en los sitios de las plataformas.

