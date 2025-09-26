Chespirito fue el más culpable en la relación con Graciela y Florinda, asegura su hijo

La bioserie “Sin querer queriendo” está basada en el libro del mismo nombre y que es lo más cercano a una autobografía.

Roberto Gómez Bolaños lo publicó en 2006 y en él se narran muchos recuerdos de su vida pero también hay varias anécdotas salpicadas con licencias poéticas, metáforas y hasta algunos pasajes oníricos.

Pero desde que se anunció que el libro sería adaptado a la televisión, Florinda Meza se mostró en contra de la idea. Prohibió recordemos, que se usara su nombre, ante lo cual se usó el de Margarita.

La bioserie fue escrita y producida por el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, cuya madre fue la primera esposa de Gómez Bolaños.

Gómez Fernández defiende a Florinda Meza

La narración en la bioserie de cómo se dio la infidelidad de Chespirito provocó la molestia de Florinda Meza. Al mismo tiempo, en redes sociales se generó una ola de críticas en su contra.

A tres meses del estreno de la bioserie, Gómez Fernández da explicaciones sobre sus intenciones.

“Parte de lo que queríamos hacer es enseñar al ser humano que es Chespirito: es un genio pero se equivoca y comete errores”, explica en una entrevista para Canal Once.

El hijo de Gómez Bolaños asegura, además, que el personaje de Margarita no es Florinda Meza.

“El ataque contra Florinda fue cruel e innecesario porque no era Florinda y ella misma lo reconoce; ha dicho ‘ese personaje de Margarita no soy yo’. Si hubiera sido ella, la hubiéramos pintado diferente”.

El propósito de la bioserie “Sin querer queriendo”

En la bioserie se deja en claro que Chespirito comenzó una relación extramarital con Florinda Meza cuando todavía estaba casado y vivía en familia con Graciela.

Aunque se le ve atormentado, no toma la decisión de separarse sino hasta que Margarita le pone un ultimátum.

Gómez Fernández confiesa que este matiz fue a propósito para mostrar el lado humano de su padre.

“Lo que queríamos mostrar es que en esta relación de Graciela, Roberto y Margarita, él es el que más se equivoca”.,

