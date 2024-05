De qué murió Zack Norman, el actor de The Nanny que falleció a sus 83 años

Zack Norman, un actor The Nanny (La Niñera), falleció a los 83 años, ¿cuáles fueron las causas de muerte?

Fue Lori Zuker Biller, la hija del actor, quien confirmó su fallecimiento a través de Facebook y lo despidió con un emotivo mensaje que muy pronto se viralizó y desató toda clase de reacciones; en él, recordó a su padre como una “persona maravillosa”.

Además de actuar al lado de Fran Drescher y Charles Shaughnessy en The Nanny , Zack Norman tuvo una prolífica carrera en el mundo del teatro que fue recordada por los internautas: esto es todo lo que se sabe sobre su lamentable fallecimiento. Descanse en paz.

Zack Norman en una escena de The Nanny con Fran Drescher. ESPECIAL

¿QUIÉN FUE ZACK NORMAN Y DE QUÉ MURIÓ?

Zack Norman fue un popular actor estadounidense nacido en Boston, Massachusetts, en 1940; a lo largo de su carrera, participó en decenas de películas, series y obras de teatro que consolidaron su trayectoria artística.

Sobre las causas de su muerte, éstas no se han dado a conocer de forma oficial; sin embargo, de acuerdo con The Hollywood Reporter, el intérprete falleció el pasado 28 de abril en un hospital de Burbank debido a “causas naturales” que no fueron especificadas por respeto a sus familiares.

Se espera que en las próximas horas los parientes de Zack Norman, quien actuó al lado de Danny DeVito en Romancing the Stone, brinden más detalles acerca de su lamentable fallecimiento. Descanse en paz.

SERIES Y PELÍCULAS DE ZACK NORMAN

La niñera

En casa con los Webber

The Flash

E.N.T.E.R.

La reina de la suerte

Sueños de Hollywood

Corte transversal

Venecia, Venecia

Been Down So Long It Looks Like Up to Me

