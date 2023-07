El capítulo de ‘La niñera’ donde Fran Drescher es vinculada en una huelga

Fran Drescher, famosa por su papel en la exitosa serie ‘La niñera’ (The Nanny), hizo un anuncio el pasado 13 de julio que paralizó el mundo del entretenimiento: SAG-AFTRA (el sindicato de actores de Hollywood) entró oficialmente en huelga.

Fran, presidenta actual de dicha organización, se volvió viral en las redes sociales por su determinación en cuanto a la situación que viven millones de trabajadores de la industria y las profundas implicaciones que acarrea.

El hecho generó una inquietante sensación de familiaridad para aquellos que recuerdan la era dorada de la televisión, cuando la actriz era la reina del rating por su protagónico de ‘La niñera’.

Capítulo de ‘La niñera’ donde Fran Drescher termina inmiscuida en una huelga

Se trata del capítulo 13 de la segunda temporada de ‘La niñera’, la sit comedy que la actriz protagonizó en el mejor momento de su carrera, titulado ‘The Strike’ (La huelga) y que se emitió en 1994.

En dicho episodio, “La nana Fran Fine” se niega a cruzar una primera línea de trabajadores en huelga afuera del restaurante de un hotel donde su empleador, el señor “Sheffield”, tenía una fiesta.

Sin embargo, una fotograía los convirtió en figuras simbólicas del movimiento, con “Fran” personificando a los trabajadores y el señor “Sheffield” a los altos mandos desconectados de la crisis.

Esta polémica televisada provocó atención en todo el país que llevó a una negociación exitosa entre el hotel y los camareros tras un desacuerdo por mejoras laborales.

Aunque Drescher no encarnó originalmente a la líder de esta huelga, pues sólo fue vinculada a un sindicato de manera accidental, la historia en la vida real sí tiene a la estrella en un rol de liderazgo ante la actual huelga de Hollywood.

Fran Drescher defiende a los trabajadores de una fábrica

Lo curioso es que esa no fue la única vez que Fran Drescher usó la comedia para expresar su postura sobre este tipo de situaciones sociales, ya que durante su película ‘La niñera y el presidente’ (The Beautician and the Beast) era la nana de los hijos de un dictador, quien la lleva a conocer una fábrica.

Durante su recorrido por la fábrica, “Joy Miller” (Fran Drescher) se da cuenta de las injusticias hacia los trabajadores y decide organizarlos para obtener mejores condiciones de trabajo, pues desconocían el tema de las horas extras y estaban siendo explotados.