Daniel Sosa le da la razón el público y pide a La Casa que comuniquen a Abelito con su papá

"¿Qué clase de premio es ese?”, se pregunta Daniel Sosa y al mismo tiempo se lo pregunta al público .

Este comediante fue elegido por la producción de La Casa de los Famosos para enviarle mensajes desde el exterior a Guana, con quien tiene una larga amistad.

De acuerdo con el testimonio de Daniel, publicado la tarde de este sábado en su cuenta de Instagram, un elemento de la producción que encabeza Rosa María Noguerón le llamó por teléfono para proponerle esta dinámica.

Sosa aceptó, escribió los mensajes, fueron aprobados por la producción y le pidieron que estuviera listo para hacer enlace con una videollamado.

“Yo no veo La Casa de los Famosos y yo pensaba que esto de mandarle mensajes pues ya lo habían hecho antes con otros”, cuenta Sosa.

Sosa revela lo que pasó antes de la llamada

La dinámica se realizó la noche del viernes y comenzó con todos los habitantes de la Casa buscando una Moneda del Destino. Aunque Guana parecía predestinado a encontrarla porque desde el primer momento merodeó el almacén (en cuyos cajones estaba la moneda), al final fue Abelito el que la encontró.



Abelito pensó que, como sucedió con Facundo y Alexis, eso significaba que hablaría con algún ser querido. Cuando contestó el teléfono, Abelito estaba seguro de que hablaba con su papá y se emocionó hasta las lágrimas. Pero no era su papá, era Daniel Sosa.

Abelito habló con Daniel Sosa ViX

Eso provocó la indignación de una gran parte del público en redes sociales y también el desencanto de Abelito, quien no pudo evitar mostrar su tristeza.

Daniel Sosa ahora aparece para explicar lo que pasó.

“Abelito tiene razón, a ver: llevas encerrado mucho tiempo, le echas todas las ganas para ganar un premio ¡y tu premio es hablar con alguien que suena como tu papá y mandar mensajes!”.

Daniel Sosa también está molesto

Daniel Sosa, igual que el público opina que la producción equivocó el sentido de la dinámica.

“Con qué ganas van a jugar las siguientes monedas premios de encontrar la moneda. Les van a decir: ganaste, tu premio es hablar con alguien que habla como Chabelo... y barrer”

Igual que la mayoría de los que vieron la llamada y se mostraron molestos, Daniel Sosa piensa que lo mejor hubiera sido que Guana hablara con él.