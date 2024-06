¿Daniel Bisogno y Charly Moreno son novios? Esta fue la enigmática respuesta del conductor

Fue a inicios del mes de mayo cuando el tema de las preferencias sexuales de Daniel Bisogno desató un nuevo debate entre los internautas luego de que el carismático presentador de Ventaneando acudiera a la final de La Más Draga acompañado de un muchacho .

La identidad de este joven no tardó en ser revelada por los mismos internautas, quienes se dieron a la tarea de investigar quién era la persona que acompañó a Daniel Bisogno al evento... ¿la respuesta? El creador de contenido Charly Moreno.

¡Pero no sólo fue la final de La Más Draga! Tanto Daniel Bisogno como Charly Moreno han sido captados en otros eventos, por lo que los rumores de noviazgo se intensificaron a un nivel tal, que los reporteros no se resistieron y le preguntaron sobre este chisme a “El Muñeco”.

¿QUÉ DIJO DANIEL BISOGNO SOBRE CHARLY MORENO?

En un encuentro con medios de comunicación que tuvo lugar recientemente y que fue retomado por el canal de YouTube Qué buen chisme, el tema de la vida sentimental y las preferencias de Daniel Bisogno no tardó en hacer acto de presencia, sobre todo porque Charly Moreno estaba justo al lado del presentador de Ventaneando.

“La vida lo irá diciendo. Aquí sí me caso sin problema, pero luego con unas cosas tan horrorosas, no”

Daniel Bisogno , fiel a su estilo, se mostró dispuesto a responder a los cuestionamientos íntimos sobre su persona, pero dejó a los periodistas y a los internautas con más dudas todavía debido a sus enigmáticas declaraciones:

“La vida lo irá diciendo. Aquí sí me caso sin problema, pero luego con unas cosas tan horrorosas, no. En este caso, está bien (…) muy contento y feliz”, aseguró “ El Muñeco ”, quien no sólo se ha dejado ver en eventos públicos, sino que ya presumió también su relación cercana con Charly en sus redes sociales.