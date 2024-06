¿Ángela Aguilar se mudó con Christian Nodal? Este fue el comentario de Daniel Bisogno que desató el furor

Desde que Christian Nodal y Cazzu confirmaron su mediática separación, las teorías que apuntan a una supuesta “tercera en discordia” no han dejado de surgir: todo comenzó hace varias semanas, cuando los cantantes se distanciaron en redes sociales, y ahora las teorías aumentaron todavía más cuando se destacó un nombre en especial, el de Ángela Aguilar.

Los cantantes no se han pronunciado sobre este supuesto triángulo amoroso , pero para los internautas las pruebas sobran y son bastante contundentes: por ejemplo, tanto Christian como Ángela han sido captados juntos en diversos lugares, surgieron unas fotos que comprobarían que Nodal le regaló a Aguilar una de sus joyas y, por si esto fuera poco, Cazzu dio un golpe fuerte en redes cuando dejó de seguir a la hija de Pepe Aguilar en Instagram .

En medio de todas estas señales, surgió una nueva noticia en torno a esta pareja que hizo que no pocos usuarios de redes sociales ataran cabos: la más reciente bomba sobre estos cantantes explotó en el programa Ventaneando, de la mano de Daniel Bisogno.

DESTAPARON QUE ÁNGELA AGUILAR YA NO VIVE CON SUS PAPÁS Y ASÍ REACCIONARON LAS REDES

Fue en una reciente emisión del programa Ventaneando que Daniel Bisogno dijo, en medio de una lluvia de comentarios, unas breves pero intrigantes palabras acerca de Ángela Aguilar que acabaron por enloquecer a Internet, y es que de acuerdo con el comunicador de espectáculos, la joven ya se independizó.

"Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”

¡Así es! Bisogno reveló, durante una de las cláusulas informativas del programa, que Ángela ya no vive con sus famosos papás, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, por lo que los internautas no dudaron en irse directo en contra de Christian Nodal debido a que muchos llegaron al extremo de sostener que la pareja ya vive junta en un nuevo hogar.

Hace unos días, Pepe Aguilar se presentó en la Arena Ciudad de México en un exitoso concierto donde su hija brilló por su ausencia: "Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”, dio a conocer Daniel Bisogno cuando comentó esta noticia; incluso, opinó que la joven todavía estaba muy chica para vivir por su cuenta.