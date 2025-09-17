“No incluir, también es excluir”... Noche omite a Día tras emotivo momento, Shiky reclama y Aldo explota

La noche del martes 16 de septiembre hubo muchas emociones para Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México.

Presentaron su vida en fotos, una sección que los hace recordar a las personas importantes de su biografía; luego ganó un boleto dorado y eligió lo que él pensaba que era un privilegio para Alexis Ayala.

Además, se enteró que Alexis Ayala le dio 6 puntos para la nominación, a cambio de convivir con su esposa Cinthia Aparicio durante 5 minutos. Y por si fuera poco, Aldo pudo estar frente a su abuela, Doña Lety, en la dinámica de ‘Congelados’.

La visita de su pariente lo conmovió hasta el llanto y le dio fortaleza para seguir en la competencia... Pero luego ocurrió un drama que lo sacó de quicio.

Y es que luego de la visita de doña Lety, ‘la manada’ del Equipo Noche, cerró un circulo para reafirmar lo que dicen diario: que nada los separará y llegarán juntos a la final. Sin embargo, los tres restantes del Equipo Día también estaban conmovidos por la alegría de Aldo De Nigris, por lo que Shiky reclamó.

Al momento de ver que cerraban el círculo y los apartaban, Shiky les recordó que era un buen momento para todos en La Casa y que se alegraban por él, por lo que no era lindo excluirlos.

Shiky explicó su punto a Alexis Ayala y su ‘manada'; el actor le ofreció una disculpa y aclaró que no era su intención. “Fue emoción y cariño nuestro. Tienen razón, se les ofrece una disculpa y no fue pensada así”.

Sin embargo, Shiky estaba molesto porque no son “perros”, para apartarlos así, e insistió en su punto... Aldo le dijo que se callara, a lo que Shiky dijo que no, por lo que Aldo De Nigris explotó: “Dejen de estar hablando mamadas y peleándose. Ya güey, no le den más vueltas, ya les pedimos disculpas, ya, al chile, te lo digo de corazón. Es un momento bonito, acaba de venir un familiar...”.

Más tarde, Aarón le ofreció una disculpa a Shiky.

En redes sociales, los fans de Noche aseguran que Shiky exageró y solo le robó el foco a Aldo en un momento emotivo con su abuela.

Por otro lado, hay quienes les recuerdan a los fans de Noche la frase que repetía Mar Contreras cuando estaba Ninel Conde en La Casa: “No incluir, también es excluir”... Situación a la que habría incurrido el Team Noche con los tres de Día.