Dalilah Polanco sufre aparatosa caída en plena pregala de La Casa de los Famosos México

Después de una noche de nominaciones que no ha favorecido a Cuarto Día, Dalilah Polanco comenzó con el pie izquiero la pregala.

En plena dinámica para encontrar a dos finalistas que irán al Elevador del Destino, y luego retar por el privilegio de la salvación, la actriz sufrió una caída.

Fue la primera en participar en la dinámica, donde debían tirar discos en una plataforma vertical, para sumar puntos. Tras lograr 40 puntos, Dalilah Polanco bajó las escaleras y se tropezó. En vivo, se vio cómo cayó con todo el cuerpo, del lado izquierdo.

Al parecer, su primera molestia fue en el tobillo, pero también su muñeca estaría lastimada. Asimismo, al ver el video, se puede apreciar que cayó sobre su rodilla izquierda.

La Jefa ordenó llevarla al confesionario, donde seguramente recibió atención médica, mientras seguía la dinámica en plena pregala.