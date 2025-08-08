Cuarto noche en riesgo: Dalilah Polanco gana la salvación y Ninel Conde grita “gracias a dios”

El reto de salvación de esta semana puso a prueba las habilidades de los habitantes para calcular su fuerza: tenían que aventar una taza de café para que se deslizara sobre una barra con marcas del 10 al 50.

Aunque parecía fácil, muchos fallaron al momento de imprimir demasiada fuerza a sus tazas de café y terminaron cayendo del otro lado de la barra. También hubo quienes fueron demasiado débiles y no llegaron ni siquiera a los 10 puntos.

Al terminar la primera etapa del concurso de La Casa de los Famosos, quedaron definidos los finalistas:

Alexis Ayala del Cuarto Noche

Adrián Di Monte del Cuarto Noche

Mariana Botas del Cuarto Día

Dalilah Polanco del Cuarto Día

Ellos cuatro fueron los finalistas ViX

La segunda parte de la prueba sucedió por la noche y el reto fue el mismo.

El primero en ejecutar la prueba de barista fue Adrián Di Monte y obtuvo la siguiente puntuación:

Primera bebida: 40

Segunda bebida: 30

Tercera bebida: 0

Cuarta bebida: 0

Quinta bebida: 30

Sexta bebida: 0

Septima bebida: 50

Total: 150 puntos

El segundo en ejecutar la prueba fue Alexis Ayala:

Primera bebida: 50

Segunda bebida: 10

Tercera bebida: 10

Cuarta bebida: 30

Quinta bebida: 30

Sexta bebida: 30

Septima bebida: 10

Total: 170 puntos

El tercero en ejecutar la prueba fue Dalilah Polanco:

Primera bebida: 10

Segunda bebida: 40

Tercera bebida: 40

Cuarta bebida: 30

Quinta bebida: 20

Sexta bebida: 40

Septima bebida: 0

Total: 180 puntos

El cuarto en ejecutar la prueba fue Elaine Haro:

Primera bebida: 40

Segunda bebida: 0

Tercera bebida: 30

Cuarta bebida: 0

Quinta bebida: 30

Sexta bebida: 0

Séptima bebida: 0



Total: 100 puntos

Ninel reacciona al triunfo de Dalilah Polanco

Dalilah Polanco con sus 180 puntos fue la ganadora y por tanto obtuvo el beneficio de robar el reto de salvación. Este viernes, se enfrentará a la líder de la semana, Ninel Conde para que finalmente alguna de las dos pueda salvar a algún nominado.

Dalilah y Ninel pertenece ambas al Cuarto Día, por lo que todo indica que cualquiera que gane el reto de este viernes, lo usará para salvar a alguien de su propio cuarto: Priscila o la propia Dalilah.

De hecho, en cuanto Polanco ganó el reto del barista con los vasos de café, Ninel Conde estalló en júbilo y gritó": ¡Gracias a Dios!”

Luego, cuando Dalilah Polanco regresó del jardín donde se realizó la prueba, La Bombón Asesino corrió a abrazarla y besarla.

El abrazo de Ninel Conde ViX

Los nominados del Cuarto Noche, Alexis Ayala, Mar Contreras y Adrián Di Monte parecen condenados a permanecer en la placa de eliminación del domingo.