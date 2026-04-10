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Ginny Hoffman BUSCA TRABAJO; cree que por la denuncia contra Héctor Parra: “las puertas se me cerraron”

La actriz atribuye la reacción de usuarios en redes sociales a su crisis laboral.

Abril 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ginny-Hoffman (1).jpg

Ginny Hoffman pide trabajo a productores.

YouTube/Instagram

“Me gustaría ser de esas villanas, reales (...) No sean gachos, háblenme”.

Es la actriz Ginny Hoffman quien hace un llamado público a los productores de televisión y les pide nuevas oportunidades para volver a la pantalla chica. Y es que denuncia que debido a sus controversias personales su carrera se ha visto afectada.

La actriz de ‘Chiquilladas’ reconoció que existe una disminución de proyectos que coincide con la polémica que se desató en 2020 con la denuncia contra su expareja Héctor Parra.

“Las puertas se me cerraron”, expresó.

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Hoffman indicó que la industria del entretenimiento se rige cada vez más por lo que pasa en las plataformas digitales: “En el medio hoy en día se dejan llevar mucho por las redes”.

Y añade que los ataques que recibe influyen directamente en la decisión de los productores sobre a quién darle trabajo, lo que limita sus posibilidades laborales.

“Fue la novela ‘Sueño de Amor’ con Juan Osorio y después de eso estuve haciendo varios capítulos de ‘Como dice el dicho’”, expresó al tiempo que detalló que desde entonces sus actividades se limitan a participaciones eventuales en eventos privados, presentaciones en comunidades y colaboraciones como conductora o cantante.

En medio de la conversación, Ginny insistió en su disponibilidad para retomar proyectos en la televisión. Busca tener trabajo más constante, por lo que destacó su experiencia y trayectoria en telenovelas y lo que puede aportar.

“Me gustaría ser de esas villanas, reales (...) No sean gachos, háblenme”, concluyó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ryan Hoffman sale a defender a su hermana Ginny y termina refiriéndose a Alexa como “hija violad*”

El caso de Alexa

Fue en 2020, cuando la actriz denunció públicamente a Héctor Parra, su expareja y padre de su hija Alexa, por presunto abuso. La acusación desató una intensa cobertura mediática y una ola de reacciones en redes sociales.

Actualmente Parra enfrenta un proceso judicial y sostiene su inocencia, mientras que Hoffman recibe apoyo y críticas divididas entre el público.

Ginny Hoffman Héctor Parra
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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