Cynthia Klitbo llama sapo a Laura Zapata y todavía le dice: A mí mi mamá si me quiso

Cynthia Klitbo y Laura Zapata dejan en claro que no se llevan nada bien desde hace tiempo.

Laura Zapata comentó que Cynthia Klitbo la eliminó de un grupo de WhatsApp donde ambas estaban, luego de la tensa participación que tuvieron en la segunda temporada del reality ‘Secretos de villanas’, donde ventilaron los problemas que tuvieron en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por lo que en esta ocasión Klitbo arremetió en contra de Laura.

“Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo. Lo que diga esa señora, ¿qué tiene de importancia? Si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Azela Robinson, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro para mencionar el nombre de ese sapo... Los productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional, tengo 43 años de carrera artística, entonces, ¡váyase a su charco!”.

La actriz originaria de Fresnillo, Zacatecas, expresó que le tiene mucha compasión a la hermana de Thalía.

“Yo no la entiendo, un día me ama, otro día me odia. Si tiene un espejo, va y se pelea con él... A mí mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran, a ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien. Entonces, yo siento mucha lástima por ella porque no está en paz en la vida, no está feliz, de verdad”.

Cynthia Klitbo, de 56 años, también subió un live donde agradeció las muestras de cariño de la gente que la han apoyado en esta problemática con Laura Zapata, de 67 años, y hasta le mandó un mensajito a Thalía.

“Esta señora un día me odia, otro día me difama, un día me tira mala onda, pero no se atreve a decírmelo en mi cara. Ella necesita brillo, ella es un sapo que necesita luciérnagas para brillar. Admiro profundamente a Thalía porque a pesar de todo lo que ha dicho de ella, es una mujer exitosa, con un matrimonio estable, talentosa... Existe el karma, y cada lágrima que derramó mi hija, Dios se la va a cobrar”.

