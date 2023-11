Cynthia Klitbo le pone un alto a Laura Zapata: “Perro no come perro”

De los reality shows pueden salir amistades y también enemistades. Así ocurre en Secretos de Villanas, donde Cynthia Klitbo y Laura Zapata protagonizaron una discusión y dejaron claro, que no se toleran.

El conflicto ocurrió luego de que Laura se le fuera a la yugular al periodista Gustavo Adolfo Infante y Cynthia lo defendió a capa y espada; esto generó el disgusto de la hermana de Thalía.

Tras ese incidente, las actrices volvieron a tener un intercambio de palabras delante de las demás compañeros del programa de villanas de telenovelas.

Laura Zapata fue quien comenzó la guerra al hacer una petición señalando a Cynthia. “Cuando digamos las verdades, no nos insultemos, no digamos grosería y no hagas lo que hiciste esta mañana cariño (Klitbo) nos dejaste con las palabras en la boca”.

Cynthia no se quedó callada y de inmediato le contestó: “No me hagas así (y la señaló) porque yo sí te conozco. Perro no come perro, yo puedo ser amable, pero no me interesa meterme en un patio de vecindad. Se muy bien quien es cada quien, tengo límites y no me interesa entrar”. dijo.

Klitbo señaló que no la pueden juzgar de no ser feminista por el simple hecho de haber defendido a Gustavo Adolfo Infante. “Yo respeto las relaciones y las enemistades de cada quien. Pero yo soy leal, con las personas que han sido leales conmigo. Yo no soy una persona manipulable”.

Finalmente, Laura Zapata dejó claro que no le interesa hacer amistad con Cynthia. “Ya se con quien contar y con quien no. Evidentemente con Cynthia no cuento para nada”.