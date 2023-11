Victoria Ruffo por fin aclara si se está divorciando de Omar Fayad

Victoria Ruffo y Omar Fayad Meneses estarían en trámites de divorcio, luego de más de 20 años de casados.

Hace unos días, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó que se puso en contacto con Victoria Ruffo, de 61 años, para aclarar el rumor que detonó el periodista de espectáculos Álex Kaffie sobre su separación de Omar Fayad.

"¿Quién es Kaffie, qué hace?... No puedo (contestar) llamada, estoy con ‘el abogado’, jajajaja... Gracias, todo bien, saludos a Kaffie”, expresó en esa ocasión la actriz.

Ahora, Victoria Ruffo, expareja de Eugenio Derbez, decidió hablar por primera vez para ponerle punto final a las especulaciones sobre su supuesta separación de Omar Fayad, de 61 años.

“Tenemos crisis desde que nos casamos (risas)...Llevamos una relación muy bonita, nos casamos bastante maduritos. La verdad no sé de dónde salió (este chisme), ya van varias veces que sale, y que nos divorcian. La verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase, pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno (risas)”, expresó la ‘queen de las telenovelas ' en el programa ‘La mesa caliente’.

