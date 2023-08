¿Por qué operaron de emergencia a Cynthia Klitbo tras delicado diagnóstico de salud?

Cynthia Klitbo encendió las alarmas por su estado de salud.

Cynthia Klitbo apareció desde la cama de un hospital, debido a una complicada operación estomacal.

‘La villana de las telenovelas’ compartió en sus redes que llevaba tres meses grave del estómago, por lo que los doctores le sacaron pólipos del intestino, para poder analizarlos.

“A punto de darme de alta, para seguir la chamba. Esperando a que ya me den el alta”, cuenta. “Hoy salimos rumbo a Canadá para hacer nuestra segunda temporada (de ‘Secretos de Villanas’)”.

“Qué bueno que me he cuidado y que no dejé pasar esto porque pudo ser muy delicado, y mi hija no se merece que uno no se cuide. Efectivamente, todo está saliendo bien; estoy muy agradecida con la vida. Los amo, besos”, expresó.

¿Qué son los pólipos?

De acuerdo con especialistas en internet, un pólipo es una parte de tejido adicional que crece dentro de su cuerpo, algunos en el intestino grueso o colon.

La mayoría de los pólipos no son peligrosos; sin embargo, ciertos pólipos pueden convertirse en cancerosos o ya ser cáncer.

Factores de riesgo

Tener más de 50 años de edad

Haber tenido pólipos anteriormente

Tener un familiar con pólipos

Antecedentes de cáncer de colon