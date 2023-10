Sasha Sokol le responde a Daniel Bisogno por haberla revictimizado

Sasha Sokol mandó una carta al programa ‘Ventaneando’ para explicarles a los conductores el abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano Macedo.

Sasha Sokol confirmó mediante un comunicado la sentencia por daño moral contra Luis de Llano, quien denunció irregularidades en el proceso jurídico que hay en su contra.

Hace unos momentos, Sasha le respondió a Daniel Bisogno luego de que el presentador dijera que los padres de la cantante sabían de la relación que tenía con Luis de Llano.

“La mamá la acercó a Luis de Llano constantemente y estaba consciente de esta relación y la apoyaba... Tú no puedes cometer un delito hace 30 años cuando no era delito y después pagarlo cuando sí se convierte en delito 30 años después”, mencionó hace unas semanas Bisogno al aire.

Sasha tuvo su derecho de réplica por los comentarios que hizo el polémico conductor ante las cámaras.

“En los ochentas sí estaba tipificado el delito de estupro que sancionaba hasta con tres años de cárcel al adulto que sostuviera una relación sexual con un menor de edad”.

“La relación que sostuvo Luis de Llano con Sasha Sokol siendo esta una niña y él un adulto 25 años mayor siempre fue ilícita, el que un menor acepte la relación no es una justificación, es síntoma del abuso”, leyó Bisogno en vivo.

“De igual forma, en los años 80’s no estaba bien visto ni era normal que un adulto tuviera una relación sentimental y/o sexual con una menor de edad, tan no era normal, que era delito, tan no era normal, que la relación se llevó a cabo en secreto, tan no era normal que por eso décadas después es la única relación de ambos que sigue generando morbo y motivando preguntas por parte de los medios”.

Asimismo, la exTimbiriche señaló en la carta que sus padres nunca estuvieron al tanto de su relación con el famoso productor de televisión, Luis de Llano.

“La relación que existió entre Sasha Sokol y Luis de Llano no fue un mero enamoramiento, sino que se trató de un abuso llevado a cabo por el señor Luis de Llano aprovechándose de su posición de poder. La relación de abuso que sostuvo Luis de Llano con Sasha fue casi en su totalidad oculta y secreta”.

“Los padres de Sasha Sokol se enteraron hasta 1986, es decir, dos años después de que esta comenzara. Los padres de Sasha Sokol no impulsaron, consintieron o apoyaron al 100%, como yo (Daniel Bisogno) mencioné hace unos días, la relación de abuso”.

“Por el contrario, realizaron diversos actos con la finalidad de impedirla, la sacaron del grupo Timbiriche y la enviaron a estudiar al extranjero, en donde Luis de Llano continuó la relación a espaldas de los padres de Sasha”.

La cantante puntualizó que en la relación que sostuvo con el creador de grupos como Timbiriche y Garibaldi ella siempre fue menor de edad, pues terminó cuando tenía 17 años de edad.

¡No busca un beneficio económico!

“La demanda por daño moral iniciada en contra de Luis de Llano no es una cuestión monetaria, por el contrario, busca que Luis de Llano reconozca su responsabilidad y cese las declaraciones revictimizantes que ha realizado con recurrencia en diversos medios”.

“El objetivo es estabilizar la verdad, y que finalmente Luis de Llano responda por las graves afectaciones que ha causado y continúa causando a Sasha Sokol”.

“Por último, Sasha Sokol no busca obtener un beneficio económico personal a través del juicio de daño moral que promovió, como ella misma ha mencionado en diversas ocasiones, las ganancias que obtenga del mismo serán donadas a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”.