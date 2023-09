Daniel Bisogno, ¿de dónde proviene el curioso apellido del conductor y qué significa?

Daniel Bisogno es uno de los conductores de espectáculos más populares de la televisión mexicana. Su apellido es uno de los aspectos que más llama la atención, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene?

Con 26 años de carrera en “Ventaneando” , Daniel Bisogno se ha vuelto una figura muy querida por el público junto a su compañero, Pedrito Sola. Sin embargo, también ha vivido momentos difíciles: hace unos meses, el conductor estuvo hospitalizado debido a la ruptura de las várices de su esófago, lo que lo tuvo en aprietos durante varios días.

Siendo uno de los presentadores más mediáticos del mundo del espectáculo, no es extraño que los buscadores de Internet se llenen con preguntas de los internautas sobre curiosidades y algunos detalles en particular como el apellido de Daniel, ya que en efecto es poco común que éste suene en México, ¿de dónde proviene “ Bisogno ” y qué significa?

DANIEL BISOGNO Y EL ORIGEN DE SU PECULIAR APELLIDO

En efecto, el apellido Bisogno no es común en México, y sus orígenes se remontan a Europa. De hecho, Italia es el país donde más personas lucen este apellido que suena tan pegajoso. De hecho, para saber más, en italiano esta palabra se traduce en español como “necesidad”.

Esta es la lista de países en donde hay más personas con el apellido Bisogno ; México está entre los últimos lugares de la compilación, por lo que en efecto este apellido es una auténtica rareza: