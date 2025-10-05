Suscríbete
Famosos

¿Cuál es la relación de Mar Contreras con los Derbez y que tiene que ver con Dalílah Polanco?

José Eduardo fue el amigo que llamó a Mar como parte de una dinámica de apapacho para los finalistas de La Casa. Ahora se revelan dos fotos que demuestran la verdad detrás de esa llamada

October 04, 2025 • 
Alejandro Flores
jose eduardo derbez y mar contreras.jpg

La llamada de José Eduardo levantó muchas teorías

Youtube

De pronto, durante la semifinal de La Casa de los Famosos, Victoria Ruffo apareció en X para manifestar su apoyo al Team Noche.

No fue, además, un apoyo tímido sino claro y decidido. Sus seguidores reaccionaron primero con desconcierto y luego se dividieron entre quienes la apoyaron y los que dudaban de su decisión de declararse fan de la manada, es decir de Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Aaron Mercury y Mar Contreras.
Poco a poco se ha revelado el secreto detrás de ese apoyo.
Este lunes, como parte de los apapachos que han recibidolos finalistas de La Casa de los Famosos, Mar Contreras recibió la llamada de José Eduardo Derbez, el hijo que Victoria Ruffo tuvo con Eugenio Derbez... que también fue novio luego de Dalílah Polanco, quien conoció a José Eduardo cuando era un adolescente.

En redes sociales los seguidores del reality show elaboraron teorías acerca de este enredo. ¿Acaso Victoria Ruffo apoyaba al Team Noche porque quería que Mar le ganara a Dalílah? ¿José Eduardo apoyaba a Mar por la misma razón y para secundar a su madre?
La verdad viene de otro lado.

Cuando José Eduardo llamó a Mar Contreras para apoyarla en La Casa de los Famosos, le dijo:

“Mar, muchísima suerte, sabes que te quiero muchísimo, lo estás haciendo increíble, acá también tu familia te espera, he estado muy en contacto con ellos. Que llegues a la final, que ganes, te rifas con una parte, por lo menos me invitas a cenar, te mando muchos besos, sabes que eres una gran persona, échale ganitas”.

Eso reveló que ellos tienen una relación de amistad más allá de las teorías de La casa de los famosos.

Las fotos que comprueban la amistad de Mar y José Eduardo Derbez

La cuenta oficial de X de Mar Contreras reveló entonces un par de fotografías que demuestran que Mar Contreras y su familia son amigos de José Eduardo y su esposa Paola Dalay.
En la primera aparecen Julio (esposo de Mar), Mar, José Eduardo y Paola durante el baby shower de su hija Tessa. La misma alineación se repite en la segunda foto pero con motivo del bautizo de la niña.

marcontrerasjoseeduardoderbez.png

La familia de José Eduardo y la de Mar

X

De modo que la narrativa más acorde con la realidad es que José Eduardo es amigo de Mar. Victoria Ruffo, para estar acorde con esa amistad, decidió apoyarla a ella y su equipo.

marjoseeduardo.png

Las dos familias, en el bautizo de Tessa, hija de José Eduardo

Es una ecuación en la que Dalílah Polanco, por ahora, queda fuera.

mar contreras La Casa de los Famosos México josé eduardo derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
