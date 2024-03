Con preocupante foto, Danna Paola revela que tiene influenza: “Me duele vivir”

Las enfermedades no paran y esta vez fue el turno de Danna Paola, la cantante dio a conocer a través de sus redes sociales, los duros días que ha vivido después de ser diagnosticada con influenza y bronquitis.

La intérprete de éxitos como “Mala fama” compartió con sus millones de fans, un carrete de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que mostró cómo es el

La también actriz tiene programados una serie de conciertos desde el 2 de marzo en varias ciudades de América Latina, que ahora podrían verse amenazados por la influenza que atraviesa.

“El universo me dijo para ya y me paró con de freno de mano. Influenza + bronquitis. Han sido días muy heavys, me duele vivir, respirar, caminar. Soy una orquesta entre tanta tos y llanto”, escribió la famosa artista.

En las fotos que subió a su red social, Danna se mostró asistida con máscara de oxígeno para respirar, la prueba positiva de influenza y hasta las medicinas que ha tenido que tomar para recuperarse.