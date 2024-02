Cristian Castro habló de la salud de Luis Miguel y se detuvo en un elemento que despierta preocupación

Cristian Castro expresó su preocupación por Luis Miguel, pues a pesar de las polémicas entre ambos cantantes, él todavía le guarda un gran cariño e incluso se sintió alarmado por las extenuantes giras de “El Sol”.

La relación entre el “Gallito Feliz” y Luis Miguel ha estado plagada de controversias últimamente, pues a pesar de que ambos cantantes fueron grandes amigos en su juventud, esta relación se quebró por razones que los famosos no han querido aclarar del todo.

No obstante, eso no impide que Cristian Castro deje ver, en ocasiones, que aún aprecia a quien fuera uno de sus mejores amigos, y durante una entrevista incluso reveló un detalle que vio en sus últimos conciertos pues, de acuerdo con el hijo de Verónica Castro, Luis Miguel no cantó en algunos de sus shows debido a fuertes problemas de salud y cansancio en su voz.

CRISTIAN CASTRO ESTÁ PREOCUPADO POR LUIS MIGUEL, ¿QUÉ DIJO DE LOS CONCIERTOS DEL CANTANTE?

En una charla con el programa A la tarde, Cristian Castro consideró que el exceso de trabajo podría ser perjudicial para Luis Miguel, a quien le mandó un cariñoso mensaje:

“Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando”

“Siento que está trabajando mucho, yo quisiera mandarle un mensaje de que por favor trabaje menos”, señaló Castro, quien también reveló que notó algo inquietante en los conciertos de Luis Miguel:

“Yo vi un recital donde ya no estaba realmente cantando, vi un recital donde estaba animando. Yo sentí realmente menguada la situación física de Luis (...) me interesa que quede en la vida, en el mundo, que siga a sus pasos agigantados pero tranquilo”, declaró Cristian, quien criticó la estructura de las agotadoras giras de Luis Miguel.

“No tiene que hacer 600 mil conciertos para demostrar o para romper récords, ya sabemos que vende todas las entradas. Sabemos que es impresionante, pero creo que hoy en día tiene que estar más tranquilo para salir (...) de pronto se queda afónico. Yo digo que lo único que me gustaría es que frenara un poco para hacer menos recitales”, concluyó Cristian Castro.

En redes sociales, los internautas ya habían criticado esta actitud de “El Sol” en su Luis Miguel Tour, pues en algunos de los conciertos estuvo números enteros sin cantar, dejando que sus fans hicieran todo el trabajo mientras él sólo los animaba en cortos shows que en algunas ocasiones no duraron ni hora y media.

