Cristian Castro revela el motivo de su “rencilla” con Luis Miguel

A pesar de que se le vio muy emocionado, coreando todas las canciones de Luis Miguel en un reciente concierto en Argentina, Cristian Castro no ha tenido acercamientos con “El Sol de México” desde hace muchos años por una poderosa razón.

En un programa argentino le preguntaron si existía alguna rivalidad con su colega, ya que Luis Miguel no lo saludó, ni le permitió entrar a su camerino como ha sucedido en otras ocasiones en la Ciudad de México.

Ante esta interrogante, Castro exclamó que más que rivalidad lo que había era una rencilla del pasado que nunca pudieron solucionar. Se trata de un pleito por una mujer que tuvieron en los años 90 cuando ambos eran muy amigos.

Cristian Castro y Luis Miguel Instagram

“Yo siento que él es una persona muy seria, se toma todo muy en serio, creo que es un muchacho muy comprometido con su carrera y con su imagen. Me gustaría que fuera un poquito más cariñoso, me hubiese gustado un saludo porque somos compatriotas, creo que nos debemos un saludo, supongo que hay rencillas dentro de él, no de mí. Lo que pasó es que yo llevaba bastantes meses con mi novia y luego él se la llevó. Entonces lo que estuvo mal fue la mujer, que estuvo haciendo las dos historias y quizás al mismo tiempo. Por eso digo que no debemos estar distanciados porque quien tuvo la culpa fue la chica”, expresó Cristian ante las cámaras de Intrusos.

Aunque no dijo el nombre de la mujer, se sabe que fue la presentadora cubana Daisy, quien fue pareja de Luis Miguel entre 1995 y 1998, siendo uno de los más grandes y sonados amores del cantante. Se conocieron mientras él promocionaba su disco Segundo romance, justo cuando Cristian la pretendía.